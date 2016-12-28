Премьер-министр КР подписал постановление об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах

28 декабря 2016, 19:35 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства КР "О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства КР "О денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Необходимо отметить, что действующие нормы питания воспитанников художественных школ-интернатов общего типа, которые действуют еще с 1 января 2008 года, определены исходя из возможностей бюджета и не соответствуют натуральным нормам питания, необходимым для удовлетворения физиологических потребностей воспитанников образовательных организаций, в условиях роста цен на основные продукты питания, в первую очередь на хлебобулочную и мясо-молочную продукцию.

Так, согласно документу, увеличены денежные нормы питания 398 воспитанникам в школах-интернатах при средних специальных музыкальных и художественных школах Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областях и города Бишкек с 40 сомов в день до 110 сомов.

Как отмечается, дополнительные средства изысканы за счет средств республиканского бюджета.