Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Казахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭСКазахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭССегодня в рубрике "Официально"Сегодня в рубрике "Официально"

В Кыргызстане откроют еще 9 пунктов бесплатной юридической помощи

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42503_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400110-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане для наблюдения за снежными барсами купят 100 фотоловушек

Для кыргызстанцев снизят стоимость транзита грузов через Казахстан

Для Кыргызстана снизят тарифы на железнодорожные перевозки из РФ и Беларуси

Казахстан выделит Кыргызстану первый транш в размере 7,5 млн долларов США для интеграции в ЕАЭС

Казахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭС

28 декабря 2016, 19:13       Комментарии

В 2017 году в Кыргызстане планируется открытие еще 9 пунктов бесплатной юридической помощи населению. Об этом ИА "24.kg" сообщили в пресс-службе Министерства юстиции КР.
По ее данным, пункты будут расположены в Сокулукском, Панфиловском и Кеминском районах Чуйской области, в Араванском и Узгенском районах Ошской области.
Как сообщается, проект финансируется ПРООН и фондом Сороса.
В 2015 году при финансовой поддержке международных доноров Министерство юстиции открыло подобные пункты в Бишкеке, Токмаке, Оше, Московском, Жайылском, Ысык-Атинском, Ноокатском, Алайском и Кара-Кульджинском районах.
Центры оказывают юридическую консультацию на безвозмездной основе. Адреса центров можно найти здесь.
Адреса Центров по оказанию бесплатной юридической помощи:
<table border="1"> <tr> <td> БИШКЕК, ул. М.Горького, 25, каб. 10
</td> <td> Тел: +996 (312) 54-75-93
</td> </tr> <tr> <td> ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
</td> </tr> <tr> <td> Чуйский район, город Токмак, улица Сарбагышева, 84а
</td> <td> Тел: +996 (3138) 3-30-25
6-30-26
</td> </tr> <tr> <td> Московский район, село Беловодское, улица Ленина, 37
</td> <td> Тел: +996 (3131) 5-54-38
5-22-87;
</td> </tr> <tr> <td> Ысык-Атинский район, г. Кант, ул. К.Маликова, 3 (государственная нотариальная контора Ысык-Атинского района)
</td> <td> Тел: +996 (3132) 50-9-98
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский район, г. Кара-Балта, ул. Т. Кожомбердиева, 102 (государственная нотариальная контора Жайылского района)
</td> <td> Тел: +996 (3133) 35-0-68
</td> </tr> <tr> <td> ОШ, ул. Ленина, 312
</td> <td> Тел: +996 (3222) 56-3-56
28-0-28
</td> </tr> <tr> <td> ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ
</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Суу, ул. МЗЗ 1, (государственная нотариальная контора Алайского района)
</td> <td> Тел: +996 (3232) 5-23-56
</td> </tr> <tr> <td> Ноокатский район, г. Ноокат, ул. А. Лутфуллаева, б/н (государственная нотариальная контора Ноокатского района)
</td> <td> Тел: +996 (3230) 5-10-42
</td> </tr> <tr> <td> Кара-Кульджинский район, с. Кара-Кульджа, ул. Ч.Пазылова, б/н (государственная нотариальная контора Кара-Кульджинского района)
</td> <td> Тел: +996 (3239) 5-07-32
</td> </tr> </table>

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум