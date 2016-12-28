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Воспитанникам школ-интернатов будут выделять на питание не 40 сомов, а 110 сомов в день

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42517_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400109-ru.html

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Премьер-министр КР подписал постановление об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах

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28 декабря 2016, 19:22       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал постановление об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Действующие нормы питания воспитанников художественных школ-интернатов, которые действуют с 1 января 2008 года, не соответствуют нормам питания воспитанников образовательных организаций в условиях роста цен на основные продукты питания, в первую очередь, на хлебобулочную и мясомолочную продукцию.
Увеличены денежные нормы питания 398 воспитанникам в школах-интернатах при средних специальных музыкальных и художественных школах Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей и Бишкека до 110 сомов в день.
Дополнительные средства изыскали за счет средств республиканского бюджета.

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