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"Собачий папа": программист и его 735 четвероногих питомцев

 

Фотографии: 24.kg

     

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42498_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400108-ru.html

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28 декабря 2016, 19:31       Комментарии

Ракеш Шукла - индийский программист, который нашел призвание в заботе о никому не нужных собаках. Об этом в репортаже из города Бангалора пишет ВВС.
"Мы остановилась у пыльного сельского дома недалеко от столицы индийского штата Карнатака и внезапно оказались в окружении собак - взвизгивающих, лающих и прыгающих от радости, - рассказывает журналист. - В один момент они набросились на Ракеша Шуклу, облизывая его и утыкаясь в него мокрыми носами. Он поговорил с ними, некоторых погладил, у одного почесал за ухом, а другого поднял на плечо".
Он провел нас по своей ферме площадью в полтора гектара. По последним подсчетам, у Шуклы живет 735 собак - лабрадоры, золотистые ретриверы, немецкие доги, бигли, таксы, ротвейлеры, сенбернары и даже мопс. Есть и сотни дворняжек. Большинство собак бродячие, других бросили хозяева.
Последнее прибавление - 22 породистые собаки. Их хозяина, бизнесмена из соседнего города, недавно застрелили бандиты. "Я - последняя надежда для этих собак. Они уже не милые и очаровательные. Многие больны, и людям они больше не нужны", - рассказывает 45-летний Ракеш Шукла и добавляет, что называет собак своими детьми, а себя - их папой.
Шукла основал компанию по разработке программного обеспечения вместе со своей женой 10 лет назад. Сейчас он три-четыре дня в неделю проводит на ферме. "Я работал в Дели, в США, а потом основал компанию в Бангалоре, - рассказывает он. - Жизнь вращалась вокруг покупки больших машин и дорогих часов. Я много путешествовал по всему миру, но счастлив тогда не был".
Затем в его жизни появилась Кавья: прекрасный золотистый ретривер 45 дней от роду, в которого он безнадежно влюбился. Это было в июне 2009 года, и Шукла хорошо помнит день, когда привел ее домой.
"Когда мы добрались до дома, она зашла и спряталась в углу. Я присел на пол, нагнулся к ней и начал звать. Она смотрела на меня, ей было страшно, но я видел, что она хочет доверять мне, - говорит он. - И тогда настал этот момент - у меня зашевелились волосы и я почувствовал теплоту. С тех пор я никогда не спрашивал себя, зачем я это делаю".
В последующие дни и недели, как только ему встречалась бродячая или брошенная собака, он привозил ее домой. Сначала он держал их там, но потом, устав от протестов жены, перевез некоторых в офис: верхний этаж переделал в собачий приют.
В 2012 году, по мере увеличения стаи, Шукла купил землю в городке Доддабаллапура и построил ферму - убежище для старых, больных или просто никому не нужных собак. Она хорошо приспособлена для четвероногих обитателей: много места, пруд для купания и двойное ограждение для безопасности.
На ферме работают около 10 человек, включая ветеринаров, которые ухаживают за собаками, готовят для них и кормят. Ежедневно собаки съедают около 200 килограммов курятины и столько же риса, а многим больным животным нужны лекарства и постоянный уход.
Содержание фермы обходится в 45-50 тысяч рупий (около $700) ежедневно, говорит Шукла, добавляя, что 93 процента финансирования - его собственные деньги.
В 2015 году, однако, у него случались конфликты с некоторыми активистами по защите животных, которые требовали доступа на ферму. На него жаловались за нарушение общественного порядка из-за огромного числа собак. От него также требовали закрыть ферму. Но он отказывается уступать.
"Я заключил со своими собаками договор, - говорит он. - Мы расстанемся, только когда кто-то из нас сыграет в ящик".

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