Казахстан выделит $7,5 млн на обустройство объектов таможенной инфраструктуры

28 декабря 2016, 19:25 Комментарии

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подписаны соглашение о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и протокол о порядке предоставления помощи и контроля над ее использованием и о финансово-техническом содействии.

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, соглашение и протокол предусматривают оказание Казахстаном технической помощи в сумме $100 млн для финансирования мероприятий Дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к ЕАЭС, которые направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий.

По условиям соглашения помощь предоставляется поэтапно. На первом этапе Кыргызской Республике будет выделено $7,5 млн.