Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Казахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭСКазахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭС

Казахстан выделит $7,5 млн на обустройство объектов таможенной инфраструктуры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/kazahs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400107-ru.html

Похожие новости

Казахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭС

Кыргызстанцы выиграли две медали на турнире по боксу в Казахстане

Таможенной службе Кыргызстана - 25 лет

Сотрудникам ОВД выделят около 380 квартир

В Казахстане депутата, ставшего героем скандального видео, лишили полномочий

28 декабря 2016, 19:25       Комментарии

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подписаны соглашение о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и протокол о порядке предоставления помощи и контроля над ее использованием и о финансово-техническом содействии.
По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, соглашение и протокол предусматривают оказание Казахстаном технической помощи в сумме $100 млн для финансирования мероприятий Дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к ЕАЭС, которые направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий.
По условиям соглашения помощь предоставляется поэтапно. На первом этапе Кыргызской Республике будет выделено $7,5 млн.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум