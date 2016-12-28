Казахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭС

28 декабря 2016, 19:17 Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Казахстан выделит Кыргызстану первый транш в размере 7,5 миллиона долларов на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий, сообщает пресс-служба правительства КР.

26 декабря в Санкт-Петербурге по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета и переговоров президентов Алмазбека Атамбаева и Нурсултана Назарбаева были подписаны два межправительственных документа - соглашение о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и протокол о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о финансово-техническом содействии.

"Соглашение и протоколы предусматривают оказание со стороны Казахстана технической помощи в размере 100 миллионов долларов. Цель - финансирование мероприятий Дорожной карты по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС. Средства направят на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий", - говорится в сообщении.

Согласно документу, помощь предоставляется поэтапно. На первом этапе Кыргызстан получит 7,5 миллиона долларов.

Россия в свою очередь обещала выделить 200 миллионов долларов, часть которых пойдет на оснащение пунктов пропуска. Это позволит осуществлять фитосанитарный, ветеринарный и карантинный контроль прямо на границе. Часть средств уже поступила.