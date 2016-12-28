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Казахстан выделит $7,5 млн на обустройство объектов таможенной инфраструктурыКазахстан выделит $7,5 млн на обустройство объектов таможенной инфраструктурыПогода на 29-30 декабря: в Кыргызстане пойдет снегПогода на 29-30 декабря: в Кыргызстане пойдет снег

Казахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/economy/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400106-ru.html

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28 декабря 2016, 19:17       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Казахстан выделит Кыргызстану первый транш в размере 7,5 миллиона долларов на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий, сообщает пресс-служба правительства КР.
26 декабря в Санкт-Петербурге по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета и переговоров президентов Алмазбека Атамбаева и Нурсултана Назарбаева были подписаны два межправительственных документа - соглашение о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и протокол о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о финансово-техническом содействии.
"Соглашение и протоколы предусматривают оказание со стороны Казахстана технической помощи в размере 100 миллионов долларов. Цель - финансирование мероприятий Дорожной карты по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС. Средства направят на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий", - говорится в сообщении.
Согласно документу, помощь предоставляется поэтапно. На первом этапе Кыргызстан получит 7,5 миллиона долларов.
Россия в свою очередь обещала выделить 200 миллионов долларов, часть которых пойдет на оснащение пунктов пропуска. Это позволит осуществлять фитосанитарный, ветеринарный и карантинный контроль прямо на границе. Часть средств уже поступила.

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