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Кыргызстанцы выиграли две медали на турнире по боксу в Казахстане

Источник:
http://24.kg/sport/42516_kyirg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400104-ru.html

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28 декабря 2016, 18:36       Комментарии

Кыргызстанцы выиграли две медали на международном турнире по боксу, прошедшем в городе Караганде (Казахстан). Об этом сообщили казахстанские СМИ.
Как отмечается, традиционные соревнования посвящены памяти заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова. Медали разыгрывались в трех весовых категориях у женщин и в десяти у мужчин. В двух из них кыргызстанцы завоевали бронзовые награды: Женишбек Белашаров - в весе до 52 килограммов, а Адылбек уулу Эркин - до 81 кг.

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