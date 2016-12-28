Кыргызстанцы выиграли две медали на турнире по боксу в Казахстане

28 декабря 2016, 18:36 Комментарии

Кыргызстанцы выиграли две медали на международном турнире по боксу, прошедшем в городе Караганде (Казахстан). Об этом сообщили казахстанские СМИ.

Как отмечается, традиционные соревнования посвящены памяти заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова. Медали разыгрывались в трех весовых категориях у женщин и в десяти у мужчин. В двух из них кыргызстанцы завоевали бронзовые награды: Женишбек Белашаров - в весе до 52 килограммов, а Адылбек уулу Эркин - до 81 кг.