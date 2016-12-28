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В Кыргызстане при получении взятки задержали следователя

Источник:
http://24.kg/kriminal/42514_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400103-ru.html

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28 декабря 2016, 18:41       Комментарии

При проведении следственно-оперативных мероприятий с 5 тысячами помеченных сомов задержали следователя ОВД Алайского района Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.
По ее данным, в областную прокуратуру с заявлением обратился гражданин С.Т. По его словам, следователь вымогал у него 20 тысяч сомов за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении его брата.
По вымогательству взятки возбудили уголовное дело. Задержанного водворили в ИВС города Оша.

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