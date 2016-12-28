У энергетиков Кыргызстана не будет новогодних праздников

28 декабря 2016, 18:53 Комментарии

В новогодние и рождественские праздники энергетики ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в компании.

Решение принято для того, чтобы не допустить нарушения электроснабжения потребителей.

С 31 декабря по 3 января, 7 и 8 января 2017-го энергетики не будут проводить профилактические ремонтные работы, которые обычно влекут отключения света. На случай непредвиденных аварий подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения неполадок.

Усиливается охрана объектов энергетических предприятий, проверяется состояние служебных и производственных помещений подстанций, складов, особое внимание уделяется наличию и достаточности противопожарных средств.

Проверяется надежность работы каналов связи, телемеханики с подведомственными объектами, включая мобильную связь.

Энергетики НЭСК обещают, что кыргызстанцы встретят Новый год со светом и теплом.