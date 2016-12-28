Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Погода на 29-30 декабря: в Кыргызстане пойдет снегПогода на 29-30 декабря: в Кыргызстане пойдет снегКыргызстан и еще четыре страны хотят создать единый фонд развития киноКыргызстан и еще четыре страны хотят создать единый фонд развития кино

У энергетиков Кыргызстана не будет новогодних праздников

Источник:
http://24.kg/ekonomika/42515_u...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400102-ru.html

Похожие новости

Казахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭС

Погода на 29-30 декабря: в Кыргызстане пойдет снег

Кыргызстан и еще четыре страны хотят создать единый фонд развития кино

В Кыргызстане при получении взятки задержали следователя

Кыргызстанцы выиграли две медали на турнире по боксу в Казахстане

28 декабря 2016, 18:53       Комментарии

В новогодние и рождественские праздники энергетики ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в компании.
Решение принято для того, чтобы не допустить нарушения электроснабжения потребителей.
С 31 декабря по 3 января, 7 и 8 января 2017-го энергетики не будут проводить профилактические ремонтные работы, которые обычно влекут отключения света. На случай непредвиденных аварий подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения неполадок.
Усиливается охрана объектов энергетических предприятий, проверяется состояние служебных и производственных помещений подстанций, складов, особое внимание уделяется наличию и достаточности противопожарных средств.
Проверяется надежность работы каналов связи, телемеханики с подведомственными объектами, включая мобильную связь.
Энергетики НЭСК обещают, что кыргызстанцы встретят Новый год со светом и теплом.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум