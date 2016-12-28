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Новости Кыргызстана

Казахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭСКазахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн для интеграции в ЕАЭСУ энергетиков Кыргызстана не будет новогодних праздниковУ энергетиков Кыргызстана не будет новогодних праздников

Погода на 29-30 декабря: в Кыргызстане пойдет снег

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42492_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400101-ru.html

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28 декабря 2016, 19:01       Комментарии

По всей территории Кыргызстана 29 декабря снег, местами интенсивный, ночью 30 декабря также возможен снег, днем без осадков. Об этом сообщило Агентство по гидрометеорологии.
В Бишкеке температура воздуха в четверг ночью -2 градуса, а днем +3. В пятницу днем будет теплее - до +6, ночью -4. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Оше, Джалал-Абаде и Баткене ночью -4...-2, днем до +5 градусов.
В Нарынской области в четверг-пятницу ожидается до -26 градусов ночью и -12...-17 днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, днем +1, в Таласской ночью до -9, а днем до +3 градусов.

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