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Кыргызстан и еще четыре страны хотят создать единый фонд развития кино

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/culture/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400100-ru.html

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28 декабря 2016, 18:50       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Деятели киноискусства Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Эстонии планируют создать фонд развития кино. Такую возможность они обговорили в ходе видеомоста Астана - Бишкек - Кишинев - Минск - Таллин.
Видеомост был приурочен к Международному дню кино и проходил в студиях агентства Sputnik.
Молдавский режиссер, сценарист Николай Гибу рассказал, что в его стране много молодых режиссеров, которые не могут снимать фильмы из-за отсутствия средств. Большинство талантов, сняв один-два удачных фильма, из-за финансовых проблем прекращают эту деятельность.
"Еще одна проблема: в прокате находятся только американские картины, молдавских не найдешь. Обидно, что все пущено на самотек", - продолжил Гибу.
Его поддержал режиссер, народный артист СССР и Кыргызстана Болот Шамшиев. Он отметил, что в республике ежегодно снимают до 100 фильмов, но только за счет самих режиссеров. Господдержки практически нет.
"Мы не должны спокойно смотреть, как выдающиеся режиссеры, авторы, художники кинематографа находятся в простое. Надо создать фонд, где можно было бы аккумулировать средства и выделять на съемки", - заявил Шамшиев.
Также он предложил странам бывшего СССР разработать единую систему кинопроката и обмениваться национальными фильмами. Это предложение вызвало большое одобрение остальных участников видеомоста.

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