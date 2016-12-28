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В России рассказали о планах Владимира Путина на новогодние праздники

Источник:
http://24.kg/vlast/42512_v_ros...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400099-ru.html

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28 декабря 2016, 18:09       Комментарии

У президента России Владимира Путина не будет полноценных девятидневных новогодних каникул. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут "Ведомости".
"Что касается того, как президент будет проводить эти выходные, то вы знаете, что у него практически не бывает полноценных выходных. Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он много раз в день общается с членами кабинета министров, получает доклады по линии силовых ведомств и спецслужб - это ежедневные доклады. Президент также получает аналитические доклады", - рассказал пресс-секретарь.
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Вместе с тем, по его словам, "можно предположить, что какое-то свободное время президент использует для любимых им занятий спортом".
Дмитрий Песков напомнил, что президент "и в хоккей играет, и плавает, и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе".
Пресс-секретарь не смог ответить на вопрос, что будет у президента на новогоднем столе, заметив лишь, что "Владимир Путин весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду".
Остальное, по словам Дмитрия Пескова, "это - личная жизнь президента, вряд ли стоит туда вмешиваться".

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