ЦИК утвердил итоги выборов в городской кенеш Кара-Балты

28 декабря 2016, 18:17 Комментарии

В кенеш города Кара-Балты Чуйской области прошли шесть из 11 политических партий, участвовавших в выборах. Центризбирком утвердил сегодня на заседании протоколы по итогам голосования.

Список партии "Жаны Шаар" не зарегистрировали. Итоги голосования по ней аннулированы по жалобе Жайылского РОВД, где говорится о фактах подкупа и давления на избирателей.

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Мандаты партии распределили по тем политическим организациям, которые преодолели семипроцентный барьер.

"Жаны Шаар" получила бы в Кара-Балтинском кенеше три мандата. Они переданы "Эл Аману", "Элдик народной" и "Ак-Шумкару".

Также Центризбирком утвердил итоги голосования в айыльных кенешах Сокулукского района Чуйской области и некоторых сельских кенешах Иссык-Кульской области.