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ЦИК утвердил итоги выборов в городской кенеш Кара-Балты

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42513_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400098-ru.html

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"Би-би-си": Жамиля Бегиева: У кыргызов в Москве есть возможность выбора

28 декабря 2016, 18:17       Комментарии

В кенеш города Кара-Балты Чуйской области прошли шесть из 11 политических партий, участвовавших в выборах. Центризбирком утвердил сегодня на заседании протоколы по итогам голосования.
Список партии "Жаны Шаар" не зарегистрировали. Итоги голосования по ней аннулированы по жалобе Жайылского РОВД, где говорится о фактах подкупа и давления на избирателей.
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Мандаты партии распределили по тем политическим организациям, которые преодолели семипроцентный барьер.
"Жаны Шаар" получила бы в Кара-Балтинском кенеше три мандата. Они переданы "Эл Аману", "Элдик народной" и "Ак-Шумкару".
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