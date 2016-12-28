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Природный парк "Ала-Арча" назвали главной достопримечательностью Кыргызстана

 

Фотографии: 24.kg

    

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42504_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400097-ru.html

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С достопримечательностями других стран можно ознакомиться на карте.

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