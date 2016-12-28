В каких районах Бишкека и Чуйской области 29 декабря отключат электричество

28 декабря 2016, 18:00 Комментарии

Завтра, 29 декабря, в некоторых районах Бишкека и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 15:00:

— улица Таш-Кумырская.

С 9:00 до 17:00:

— микрорайон "Джал", 23 № 86;

— улицы Махатмы Ганди и Окрайная;

— жилмассив "Арча-Бешик" (улицы Ак-Куу, Дабан, Ак-Кайын, Азамат, Интергельпо, Кумарыкская, Мозолева, Трудовая, Жибек Жолу, Березовая, Коммунаров, Фучика, Панфилова, Темирова, 16-я линия, Горького, Чехова, Медерова, Кулатова и переулок Ашхабадский).

С 9:00 до 18:00:

— улицы Чон-Курганская, Гончарная, Набережная, Ракетная, Бельская, Сары-Челекская, Нурекская, Дубосековская, Наманганская, Адырская, пер. Беш-Кунгейский, Барскаунский, Ак-Сайский, Криворожский и Калымский;

— улицы Кольбаева, Чкалова и переулок Каджисайский.

В Чуйской области с 8:30 до 17:00:

— город Кара-Балта (квартал Ковровщиков №№ 19, 21, 22).

С 9:00 до 17:00:

— село Джаны-Пахта;

— село Селекционное (улицы Кипкалова, Проектируемая и Парковая).