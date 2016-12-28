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Консульство Кыргызстана в Стамбуле выясняет личность девушки, находящейся в коме

Источник:
http://knews.kg/2016/12/konsul...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400094-ru.html

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28 декабря 2016, 18:11       Комментарии

Консульство Кыргызстана в Стамбуле выясняет личность девушки, находящейся в коме в городской больнице Анталии (Турция). Об этом сообщает "Азаттык".
О том, что девушка попала в больницу и находится в тяжелом состоянии, информагентству сообщила проживающая в Анталии наша соотечественница Гульнара Исабекова. По ее словам, после того, как девушка попала в клинику, об этом кыргызской диаспоре в Турции сообщила местная полиция.
"Девушку нашли в горном районе Анталии без сознания. Предположительно ее жестоко избили и выбросили из машины. Документов, удостоверяющих личность, при ней не оказалось. Сейчас над выяснением личности потерпевшей работают консульства Казахстана и Туркмении. Затем мы рассмотрим возможность медицинской помощи. Девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации", – отмечает Исабекова.

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