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Практика показала, именно выпускники совместных программ Фонда Ханнса Зайделя и АГУПКР получают карт-бланш

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/prakti...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400093-ru.html

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28 декабря 2016, 18:25       Комментарии

23 декабря 2016 года в здании АГУПКР прошла заключительная предновогодняя встреча стипендиатов и друзей Фонда Ханнса Зайделя, целью которой является создание возможности стипендиатам к самореализации в качестве активных граждан в решении проблем общества и политики, а также возможность эффективной коммуникации.
В ходе встречи председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова подчеркнула, что недавние выборы и референдум стали большим толчком для изменения политической ситуации страны. Выборы – это два компонента: с одной стороны, это организация выборов, которая, конечно же, может быть не совершенной, и мы как раз над этим работаем, с другой – это взаимоотношение всех участников выборов", – говорится в сообщении.
Она также рассказала о своей поездке в Баварию, организованной Фондом Ханнса Зайделя, и поделилась своим опытом, который она впоследствии использовала в своей профессиональной деятельности.
В качестве спикера приглашен бывший стипендиат фонда заместитель председателя Госкомитета по индустрии, энергетике и природным ресурсам Кубан Мурзаканов. По его мнению, стипендиаты, выпущенные благодаря Фонду Ханнса Зайделя, занимают одни из ведущих позиций в государственной и муниципальной службе страны.
"АГУПКР на практике показала, что именно выпускники совместных программ Фонда Ханнса Зайделя и АГУПКР получают карт-бланш. У нас в комитете также работают сотрудники, которые обучаются в академии, и мы ими гордимся",– добавил Кубан Мурзаканов.
Руководитель проекта Фонда Ханнса Зайделя по Центральной Азии доктор Макс Георг Майер поздравил всех с наступающим 2017 годом. Он подчеркнул, что 2016 год полон событий, важных для фонда и Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики.
"В уходящем 2016 году магистранты успешно окончили свой учебный план. В течение года у студентов была возможность встретиться с двумя министрами и другими высокопоставленными личностями Германии. А следующий, 2017 год будет не менее полным на события годом: Фонд Ханнса Зайделя будет отмечать свой юбилей – 50-летие основания фонда, а представительство фонда в Кыргызстане – 15-летие. Помимо этого в Кыргызстане состоятся президентские выборы, а в Германии  –парламентские",– рассказал он.
Формат встречи также предполагал предпраздничную часть: приглашены Дед Мороз и Снегурочка, участники встречи украсили елку декоративными фигурками с короткими пожеланиями. Помимо этого разыграны призы и организован конкурс.

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