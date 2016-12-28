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В Джалал-Абадской области популяризируют профессию милиционера

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42507_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400089-ru.html

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28 декабря 2016, 17:37       Комментарии

В селе Сузак Джалал-Абадской области Кыргызстана прошла акция "Милиционер - многогранная и почетная профессия". Об этом ИА "24.kg" сообщили в Управлении внутренних дел региона.
По ее данным, сотрудники правоохранительных органов рассказали ученикам школы №2 Сузакского района, где прошла акция, об особенностях и сложностях профессии милиционера.
"На встрече одна девочка из 3-го класса сразу изъявила желание стать милиционером, когда вырастет", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, Управление внутренних дел купило книги "Алиппе" для первых классов и "Кыргыз тили" для пятого класса на общую сумму 20 тысяч сомов.

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