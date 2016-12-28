В Джалал-Абадской области популяризируют профессию милиционера

28 декабря 2016, 17:37 Комментарии

В селе Сузак Джалал-Абадской области Кыргызстана прошла акция "Милиционер - многогранная и почетная профессия". Об этом ИА "24.kg" сообщили в Управлении внутренних дел региона.

По ее данным, сотрудники правоохранительных органов рассказали ученикам школы №2 Сузакского района, где прошла акция, об особенностях и сложностях профессии милиционера.

"На встрече одна девочка из 3-го класса сразу изъявила желание стать милиционером, когда вырастет", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Управление внутренних дел купило книги "Алиппе" для первых классов и "Кыргыз тили" для пятого класса на общую сумму 20 тысяч сомов.