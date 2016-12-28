День 28 Декабря: Не туда съездил или как вице-спикерский шоппинг закончился отставкой

28 декабря 2016, 17:57 Комментарии

Сегодня лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов подвел итоги местных выборов для партии - он поблагодарил сторонников за поддержку, в частности, избирателей в Бишкеке. Избиратели, конечно, голосовали за одних в начале списка, но в итоге мандаты получили другие в конце списка. РАЖ в Бишкеке оказалась партией, которая больше всех изменила порядок в списке после выборов.

Одновременно Бабанов не стал отрицать, что помешал принятию законопроекта об ужесточении наказания за подкуп избирателей перед местными выборами. Свою позицию он объяснил тем, что во втором чтении законодатели поменяли положение в законопроекте, по которому подкуп превращался из частного в частно-публичное обвинение. "Кого будут ловить милиционеры? Будут ловить оппозицию", - пояснил он.

Для противовеса его фракция инициирует законопроект, по которому за применение административного ресурса тоже будет предусмотрена уголовная ответственность. Судя по его словам, он также не исключил вбросы в автоматические считывающие урны, а также вмешательство в подсчет голосов.

В целом слова Бабанова на пресс-конференции говорят, что пока он решил не показывать, собирается ли он идти на президентские выборы на жестко оппозиционной платформе. Однако вряд ли у Бабанова существует иллюзия, что он может стать кандидатом от власти. Хотя он не стал скрывать своих приятных чувств, что президент Алмазбек Атамбаев назвал его в качестве возможного следующего президента...

Президент Алмазбек Атамбаев 28 декабря подписал закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики", принятый 11 декабря 2016 года на референдуме (всенародном голосовании).

Закон "О внесении изменений в Конституцию" вступит в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования, то есть 15 января 2017 года.

Поправки в Конституцию стали одними из самых важных шагов для создания условий для мирной передачи власти в следующем году. Возможно, только выбор кандидата в президенты может стать более важным решением...

В ходе визита президента Алмазбека Атамбаева 6 января в Китай будут обсуждены вопросы маршрута строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и источники финансирования. Об этом Tazabek рассказал министр транспорта Жамшитбек Калилов.

Судя по словам министра, в проекте остались решить два последних вопроса - выбрать маршрут и найти деньги на строительство. Напомним, в мае 2014 года президент Атамбаев во время пресс-конференции в Шанхае говорил, что решение Кыргызстана поменять маршрут железной дороги продолжился разговором на повышенных тонах.

Позиция Кыргызстана понятна - будущая железная дорога не должна стать просто транзитной через Эркештам, она должна максимально покрыть территорию страны и максимально приблизиться к Балыкчы. Для этого маршрут должен начаться с Торугарта. Тем не менее, министр Калилов пока не исключил вариант Эркештама.

Другой проблемой оставалась ширина колеи. Китай предлагал построить новую железную дорогу из Эркештама в Таджикистан и соединить свою дорогу с железными дорогами Ирана. В этом случае Китаю было важно построить дорогу с узкой колеей - тогда бы от Шанхая до Ирвенеса (север Шотландии) можно было проехаться не меняя колеса вагонов.

Теперь Калилов повторил старый вариант кыргызской стороны - транзитный пункт будет расположен в местечке Арпа, что в 60 км в глубине от кыргызско-китайской границы...

Теперь уже бывший вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Алимбеков влип в тайваньский вопрос. Он повез на непризнанный остров делегацию депутатов и в частном порядке встретился с председателем законодательного органа Тайваня Су Цзячуанем. Словом, на этот раз стандартная халявная поездка за счет приглашающей стороны вышла боком.

Но не это главное. По международному имиджу страны нанесен новый урон. С одной стороны, депутаты оказались неграмотными в вопросах развития геополитики. Как сказал Алимбеков, он уже два раза так делал и никто ничего не сказал. С другой стороны, например, у США тоже есть аналогичные соглашения с Китаем, но новоизбранный президент страны Трамп поговорил с тайваньским президентом и никто из Пекина его не наказал. Судя по тому, что скандал стал достоянием общественности с уст спикера кыргызского парламента, влияние "безвозмездной" экономической помощи Китая растет быстрей, чем ожидалось.