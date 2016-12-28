Денежные нормы питания в школах-интернатах увеличены с 40 сомов до 110 сомов

28 декабря 2016, 17:47 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал постановление об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах с 40 сомов до 110 сомов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Действующие нормы питания воспитанников художественных школ-интернатов общего типа, которые действуют с 1 января 2008 года, определены исходя из возможностей бюджета и не соответствуют натуральным нормам питания.

Согласно документу, увеличены денежные нормы питания 398 воспитанникам в школах-интернатах при средних специальных музыкальных и художественных школах Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской областях и города Бишкек с 40 сомов в день до 110 сомов.

Дополнительные средства изысканы за счет средств республиканского бюджета.