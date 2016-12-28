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Денежные нормы питания в школах-интернатах увеличены с 40 сомов до 110 сомов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400086-ru.html

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28 декабря 2016, 17:47       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал постановление об увеличении денежных норм питания в школах-интернатах с 40 сомов до 110 сомов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Действующие нормы питания воспитанников художественных школ-интернатов общего типа, которые действуют с 1 января 2008 года, определены исходя из возможностей бюджета и не соответствуют натуральным нормам питания.
Согласно документу, увеличены денежные нормы питания 398 воспитанникам в школах-интернатах при средних специальных музыкальных и художественных школах Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской областях и города Бишкек с 40 сомов в день до 110 сомов.
Дополнительные средства изысканы за счет средств республиканского бюджета.

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