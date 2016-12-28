В районе катастрофы Ту-154 поднят со дна второй "черный ящик"

28 декабря 2016, 17:33 Комментарии

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец, сообщает ВВС со ссылкой на Министерство обороны России. Принадлежавший Минобороны самолет в воскресенье упал в море через две минуты после вылета из Сочи на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", – говорится в сообщении российского военного ведомства.

Основной "черный ящик" разбившегося Ту-154 обнаружен утром во вторник, его уже доставили для расшифровки в Москву.

Общее число найденных тел увеличилось до 15, добавили в Минобороны.

"На сегодняшний день из-под воды извлечено 15 тел и 239 фрагментов тел погибших; 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы",– говорится в сообщении.

Отмечается, что у 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания.

В Сочи работы по поиску фрагментов самолета и тел погибших продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на волнение на море.