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В районе катастрофы Ту-154 поднят со дна второй "черный ящик"

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-rajo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400085-ru.html

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28 декабря 2016, 17:33       Комментарии

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец, сообщает ВВС со ссылкой на Министерство обороны России. Принадлежавший Минобороны самолет в воскресенье упал в море через две минуты после вылета из Сочи на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии.
"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", – говорится в сообщении российского военного ведомства.
Основной "черный ящик" разбившегося Ту-154 обнаружен утром во вторник, его уже доставили для расшифровки в Москву.
Общее число найденных тел увеличилось до 15, добавили в Минобороны.
"На сегодняшний день из-под воды извлечено 15 тел и 239 фрагментов тел погибших; 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы",– говорится в сообщении.
Отмечается, что у 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания.
В Сочи работы по поиску фрагментов самолета и тел погибших продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на волнение на море.

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