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В Кыргызстане денежная норма питания в школах-интернатах увеличена до 110 сомов

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400084-ru.html

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28 декабря 2016, 17:55       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал постановление "О внесении изменения и дополнения в постановление правительства Кыргызской Республики "О денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В ведомстве отмечают, действующие нормы питания воспитанников художественных школ-интернатов общего типа, которые действуют еще с 1 января 2008 года, определены исходя из возможностей бюджета и не соответствуют натуральным нормам питания, необходимым для удовлетворения физиологических потребностей воспитанников образовательных организаций, в условиях роста цен на основные продукты питания, в первую очередь на хлебобулочную и мясо-молочную продукцию.
"Согласно документу, увеличены денежные нормы питания 398 воспитанникам в школах-интернатах при средних специальных музыкальных и художественных школах Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областях и города Бишкек с 40 сомов в день до 110 сомов. Дополнительные средства изысканы за счет средств республиканского бюджета", – говорится в сообщении.

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