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Популярное среди туристов место в Кыргызстане назвал британский портал

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400082-ru.html

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28 декабря 2016, 17:28       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Британский аналитический портал Vouchercloud назвал Ала-Арчинское ущелье самой популярной среди туристов достопримечательностью Кыргызстана.
© Фото / Геннадий ЗакировГосударственный природный парк "Ала-Арча" расположен на северном склоне Кыргызского хребта в 41-м километре от Бишкека. Эксперты компании составили карту, где отметили наиболее привлекательные для путешественников места в каждой стране, основываясь на информации туристического сервиса TripAdvisor. Данные сервиса ежегодно обновляются на основании отзывов путешественников и рубрики "10 вещей, которые нужно сделать в определенной стране" ("Top things to do in...").
В соседнем Казахстане главной достопримечательностью стал высокогорный спортивный комплекс "Медеу", в Узбекистане - самаркандская площадь Регистан, а в Таджикистане - душанбинский парк Рудаки.
В России у туристов наибольшим вниманием пользуется храм Спаса-на-Крови (Санкт-Петербург), а в Турции славится собор Айя-София (Стамбул). В США иностранцев чаще всего интересует Центральный парк Нью-Йорка.
Государственный природный парк "Ала-Арча" расположен на северном склоне Кыргызского хребта в 41-м километре от Бишкека. Название парка переводится с кыргызского как "пестрый можжевельник", он раскинулся на площади в 2 280 гектаров.
Аэросъемку ущелья Ала-Арча, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

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