Популярное среди туристов место в Кыргызстане назвал британский портал

28 декабря 2016, 17:28 Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Британский аналитический портал Vouchercloud назвал Ала-Арчинское ущелье самой популярной среди туристов достопримечательностью Кыргызстана.

© Фото / Геннадий ЗакировГосударственный природный парк "Ала-Арча" расположен на северном склоне Кыргызского хребта в 41-м километре от Бишкека. Эксперты компании составили карту, где отметили наиболее привлекательные для путешественников места в каждой стране, основываясь на информации туристического сервиса TripAdvisor. Данные сервиса ежегодно обновляются на основании отзывов путешественников и рубрики "10 вещей, которые нужно сделать в определенной стране" ("Top things to do in...").

В соседнем Казахстане главной достопримечательностью стал высокогорный спортивный комплекс "Медеу", в Узбекистане - самаркандская площадь Регистан, а в Таджикистане - душанбинский парк Рудаки.

В России у туристов наибольшим вниманием пользуется храм Спаса-на-Крови (Санкт-Петербург), а в Турции славится собор Айя-София (Стамбул). В США иностранцев чаще всего интересует Центральный парк Нью-Йорка.

Государственный природный парк "Ала-Арча" расположен на северном склоне Кыргызского хребта в 41-м километре от Бишкека. Название парка переводится с кыргызского как "пестрый можжевельник", он раскинулся на площади в 2 280 гектаров.

Аэросъемку ущелья Ала-Арча, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>