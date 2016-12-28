Фальшивые авиабилеты в Москве кыргызстанцам продавали за 5-8 тыс рублей

28 декабря 2016, 17:41 Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Кыргызстанцам в Москве продавали фальшивые авиабилеты стоимостью от 5 до 8 тысяч рублей, сообщил корреспонденту Sputnik представитель МВД КР в России Аскат Алиев.

Ранее сообщалось, что более 200 граждан республики приобрели поддельные билеты на рейсы Москва - Бишкек и Москва - Ош на 26, 27, 28, 29, 30 и 31 декабря. По подозрению в мошенничестве была задержана некая Алтынай.

Кыргызстанцы обратились к представителю МВД после того, как 26 декабря не смогли вылететь на родину из аэропорта Домодедово. По словам Алиева, утром в среду не улетели еще 30 человек.

"Регистрируем их заявления в полиции. Ведутся разбирательства. Выяснилось, что им продавали билеты за 5-8 тысяч рублей. Среди обманутых есть те, кто брал билеты в обе стороны. Многие хотели встретить дома Новый год", - рассказал Алиев.

По его словам, авиабилеты продавались еще с августа. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.