Омбудсмен: Средняя зарплата сотрудников милиции составляет 14 тысяч сомов

28 декабря 2016, 16:55 Комментарии

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента омбудсмен Кубат Оторбаев представил депутатам результаты мониторинга по изучению вопросов социально-правовой защиты сотрудников органов внутренних дел.

По его словам, в опросе приняли участие 1 387 сотрудников милиции.

"По результатам выявлено, что сотрудники милиции не владеют информацией о механизмах начисления заработной платы, пенсий, в том числе о порядке предоставления социальных гарантий. В системе нет профсоюза, который занимается вопросами охраны труда и исполнения социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел. Также выявлены низкая заработная плата, не проводится индексация заработной платы с учетом роста цен на продукты питания, не оплачивается проезд в общественном транспорте и другое. В среднем их заработная плата составляет 14 тысяч сомов", - сообщил Оторбаев.