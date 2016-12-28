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Омбудсмен: Средняя зарплата сотрудников милиции составляет 14 тысяч сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352855_om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400078-ru.html

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Омбудсмен: Сотрудники милиции боятся заявлять об ущемлении своих прав

28 декабря 2016, 16:55       Комментарии

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента омбудсмен Кубат Оторбаев представил депутатам результаты мониторинга по изучению вопросов социально-правовой защиты сотрудников органов внутренних дел.
По его словам, в опросе приняли участие 1 387 сотрудников милиции.
"По результатам выявлено, что сотрудники милиции не владеют информацией о механизмах начисления заработной платы, пенсий, в том числе о порядке предоставления социальных гарантий. В системе нет профсоюза, который занимается вопросами охраны труда и исполнения социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел. Также выявлены низкая заработная плата, не проводится индексация заработной платы с учетом роста цен на продукты питания, не оплачивается проезд в общественном транспорте и другое. В среднем их заработная плата составляет 14 тысяч сомов", - сообщил Оторбаев.

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