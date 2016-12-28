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Прокуратура: Обвиняемый по делу "Киргшелк" Эльдар Белоусов пытался сбежать

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352856_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400076-ru.html

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28 декабря 2016, 17:16       Комментарии

Сегодня, 28 декабря, в Первомайском районном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела по убийству трех женщин в селе Киргшелк.
Перед началом заседания секретарь сообщил участникам, что на процесс не явились свидетели. После чего суд отложили на некоторое время до явки свидетелей.
Однако по словам гособвинителя по данному делу Бакыта Доктурбекова, когда участники процесса вновь собрались, председательствующий судья Айбек Эрниc уулу сообщил, что в суд поступило дело о побеге одного из подсудимых Эльдара Белоусова.
"Белоусов содержится в колонии для несовершеннолетних в селе Вознесеновка Чуйской области. Он вместе с двумя другими заключенными - 17-летним Швыревым К.В. и 16-летним Чиверовым Р. А пытался совершить побег из учреждения 26 сентября текущего года примерно в 02.30. Подсудимые вырвали клетку камеры и оказались на запретной зоне. Их сразу же задержали сотрудники ГСИН. По данному факту возбуждено уголовное дело. Его объединят с делом по убийству женщин. Процесс отложен на 11 января", - сообщил Доктурбеков.
Напомним, 24 марта в Ысык-Атинском районе нашли тела трех женщин. Они были обнаружены со следами насильственной смерти. Две женщины являлись сестрами, с ними была дочь одной из них - молодая беременная женщина. 11 мая по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Николай Куликов, 1998 года рождения, Эльдар Белоусов, 1999 года рождения. Артему Гогину, 1996 года рождения, Илье Пудовкину, 1996 года рождения, Александру Лебедеву, 1995 года рождения, Евгению Шулику, 1995 года рождения, было предъявлено обвинение в укрывательстве и покушении на кражу.

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