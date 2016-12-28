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В Кыргызстане за последние шесть лет погибли 82 милиционера

Источник:
http://24.kg/kriminal/42501_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400075-ru.html

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28 декабря 2016, 16:44       Комментарии

С 2010 года в Кыргызстане при исполнении служебного долга погибли 82 милиционера. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.
По его данным, 1 тысяча 591 сотрудник правоохранительных органов получил ранение. В настоящее время 963 ребенка погибших милиционеров получают государственную помощь.
"После смерти милиционера родственникам погибшего выплачивается компенсация, равная 20 зарплатам", - добавил Курсан Асанов.

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