В Кыргызстане за последние шесть лет погибли 82 милиционера

28 декабря 2016, 16:44 Комментарии

С 2010 года в Кыргызстане при исполнении служебного долга погибли 82 милиционера. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его данным, 1 тысяча 591 сотрудник правоохранительных органов получил ранение. В настоящее время 963 ребенка погибших милиционеров получают государственную помощь.

"После смерти милиционера родственникам погибшего выплачивается компенсация, равная 20 зарплатам", - добавил Курсан Асанов.