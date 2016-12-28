Визит Н.Алибекова в Тайвань нарушил официальную позицию Кыргызстана в отношении "тайваньского вопроса", - спикер

28 декабря 2016, 16:50 Комментарии

Делегация Кыргызстана во главе с вице-спикером Жогорку Кенеша Нурбеком Алимбековым 21 декабря встретилась с председателем законодательного органа Тайваня Су Цзячуанем. Об этом 28 декабря сообщил спикер Чыныбай Турсунбеков.

По данным Центрального информационного агентства Тайваня, на встрече стороны обменялись информацией о парламентской деятельности, развитии демократических процессов на Тайване и отметили необходимость налаживания обмена и сотрудничества между двумя странами.

По мнению спикера, данная встреча нарушила официальную позицию Кыргызской Республики в отношении "тайваньского вопроса", которая отражена во всех двусторонних основополагающих и ключевых документах.

В частности, в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, подписанном 24 июня 2002 года, отмечается следующее:

- Кыргызская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

- Кыргызская сторона выступает против любых попыток создания "двух Китаев" или "одного Китая, одного Тайваня", против "независимости Тайваня" и его участия в каких бы то ни было международных и региональных организациях, участниками которых могут быть только суверенные государства, подтверждает, что она не будет устанавливать с Тайванем официальные отношения и поддерживать с ним официальные контакты в какой бы то ни было форме.

Данная позиция также отражена в Совместной декларации между КР и КНР об установлении отношений стратегического партнерства, подписанной в сентябре 2013 года. (ратифицирован законом КР от 29 апреля 2003 года).

"Китай является стратегическим партнером Кыргызстана. Китай неизменно ведет последовательную политику в отношении Кыргызстана и поддерживает усилия, направленные на укрепление независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности, а также оказывает значительное содействие социально-экономическому развитию нашей страны", - сказал Ч.Турсунбеков.

Он сказал, что Китай не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, а его грантовая, техническая, кредитная помощь, оказываемая на постоянной основе, не сопровождается какими-то политическими условиями.

"Должность заместителя спикера ЖК относится к категории политического руководства Кыргызстана. Более того, соответствующие двусторонние документы, подписанные между КР и КНР, в которых отражены позиция Кыргызстана по "тайваньскому вопросу", ратифицированы ЖК КР и имеют силу закона. Соответственно, действия нашего коллеги можно расценивать и как нарушение закона", - заявил спикер.

По его информации, вопрос проведения встречи с политическим руководством Тайваня не был согласован с Министерством иностранных дел КР, а также с фракциями и Аппаратом Жогорку Кенеша КР.

"Исходя из этого, нам следует сделать соответствующие выводы и принять меры по устранению нежелательных последствий произошедшего инцидента", - заявил Ч.Турсунбеков.

Сегодня, 28 декабря, депутат Н.Алимбеков ("Кыргызстан") на заседании парламента пояснил, что его визит носил частный характер. Он заявил, что покидает должность вице-спикера Жогорку Кенеша.