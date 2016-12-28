Шамиль Ибрагимов: Фонды развития регионов будут работать на благо местных сообществ

28 декабря 2016, 16:51 Комментарии

Фонды развития регионов – один из главных способов согласования интересов между инвесторами, государством и местными сообществами. Для того, чтобы этот инструмент работал в полную силу, был запущен проект "Прозрачное и эффективное управление доходами ГДК на местном уровне через Фонды развития регионов", реализуемый Фондом Евразия в Центральной при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан". В его рамках была проделана огромная работа по разработке типового положения о фондах, по внесению изменений в законодательство, а также по созданию диалога всех заинтересованных сторон. Подробнее о проекте, а также о других аспектах недропользования в Кыргызстане рассказывает директор Фонда "Сорос-Кыргызстан" Шамиль Ибрагимов.

— Расскажите, пожалуйста, какова была цель проекта?

— Несколько лет назад был принят закон о так называемых "неналоговых платежах горнодобывающих компаний", средства должны были направляться на развитие регионов. Но была проблема в том, что механизм использования этих средств не был до конца определен, соответственно была необходимость в доработке нормативно-правовых актов. В рамках текущей стратегии Фонда "Сорос" у нас есть программа управления природными ресурсами. Цель этой программы – повышение прозрачности и эффективности горнодобывающего сектора в целом. И мы поддержали Фонд Евразия Центральной Азии, чтобы они в связке с Министерством экономики, Министерством финансов, местными органами власти содействовали разработке законодательной базы для фондов развития регионов. Главная цель этой работы – создание конкретных правил того, как деньги фондов используются, по какому принципу, на какие цели. Мы считаем, что таким образом данные фонды будут работать более эффективно, более прозрачно на благо местных сообществ.

Одна из основных идей Фонда "Сороса" — это повышение прозрачности и подотчетности. И данный проект как раз отвечает этим целям, создавая хорошую базу для повышения прозрачности в использовании средств, которые получают местные сообщества от горнодобывающей отрасли.

— Как вы считаете, насколько способствует работа фондов развития регионов снижению конфликтности между населением и горнодобывающими компаниями?

— Причин, по которым происходят конфликты, много, и они совершенно разные. Но за последние несколько лет одни из основных причин, которые мы наблюдали, это непонятная процедура лицензирования горнодобывающих компаний недостаточность знаний местного населения о том, какие будут получены доходы на местном уровне от деятельности горнодобывающих компаний. Конечно, много вопросов относительно инфраструктурного развития, экологические аспекты. Данный проект решит только вопрос прозрачности и эффективности использования средств фондов развития регионов. Но остается много других проблем – экологические вопросы, к примеру, которые этот проект просто не решит. Конечно, продолжать работу в этом направлении важно. Но конфликты возможны и в будущем, если у общества не будет достаточно понимания и уверенности в том, что работа ведется эффективно.

— Какие еще проекты в сфере недропользования планирует поддерживать фонд в будущем?

— К сожалению, в этом году наша программа управления природными ресурсами закрывается. Но одним из замечательных продуктов данной программы является доработка сайта Госагентства по геологии и минеральным ресурсам. Еще до нас некоторые проекты поддерживали работу ведомства и его сайта, который позволял отслеживать лицензии недропользователей, но только до областного уровня. При нашей поддержке был доработан вебсайт, сейчас он находится в стадии тестирования, в начале следующего года он уже запустится. Теперь сайт Госагентства будет позволять отслеживать лицензии до уровня айыл окмоту. Любой человек, имеющий доступ к интернету, сможет зайти на сайт и увидеть реальные границы для недропользования, так называемый паспорт держателя лицензии – сроки лицензии, учредителя компании, чем они имеют право заниматься. Предусмотрен поиск по названию компании, типу недропользования, по айыл окмоту. Раньше это было сложно сделать – теперь процесс абсолютно прозрачен. Мы усилили инструмент для контроля и мониторинга. Я уверен, что этот продукт повысит прозрачность и подотчетность горнодобывающего сектора.