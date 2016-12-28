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В Кыргызстане за последние шесть лет погибли 82 милиционераВ Кыргызстане за последние шесть лет погибли 82 милиционераВ Бишкеке мужчина выстрелил себе в головуВ Бишкеке мужчина выстрелил себе в голову

Сурабалдиева: Милиционеры жалуются на несправедливое распределение квартир

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352853_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400069-ru.html

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Сотрудникам ОВД выделят около 380 квартир

28 декабря 2016, 16:41       Комментарии

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента депутат Эльвира Сурабалдиева рассказала о жалобах милиционеров по вопросу распределения квартир.
"Сотрудники милиции жалуются, что квартиры выдают, не соблюдая очередность. Люди годами стоят в очереди, но в итоге квартиры получают другие. Жалоб около 80, но их никто не услышал," - возмутилась депутат.
Омбудсмен Кубат Оторбаев заметил, что сотрудник милиции из Нарынской области обращался по этому поводу.
Ряд депутатов предложили создать профсоюз в МВД, чтобы впредь не допустить нарушений прав сотрудников милиции.

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