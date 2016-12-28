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Forbes: Кыргызстан на втором месте в топе бюджетных турнаправлений 2017

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352852_fo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400068-ru.html

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28 декабря 2016, 16:52       Комментарии

Кыргызстан вошел в топ бюджетных туристических направлений 2017 по версии Forbes.
Благодаря путешественникам Jarryd Salem and Alesha Bradford республика оказалась на втором месте списка.
"Кыргызстан - одна из самых зрелищных и недооцененных стран мира с богатой историей и тысячелетней культурой, 93% территории которой покрыто горами", - так описывается страна в материале.
Кроме того, отмечается, что республика "удивительно доступна для туристов с ограниченным бюджетом". В частности, речь идет о Бишкеке.
"Проживание в частном секторе в городе можно найти всего за $15 за ночь, а стоимость хорошего питания начинается от $2. Даже проживание в традиционной юрте с двухразовым питанием обойдется дешево - $20 на человека", - говорится в статье.
На первом месте списка находится Северный Вьетнам. Также рядом с нашей страной соседствуют Португалия и Южная Корея. Кыргызстан - единственный из стран Центральной Азии, вошедший в список.

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