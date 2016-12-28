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Мэр Оша снова лишился телефона, галстука и часов после молодежного бала

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400067-ru.html

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Глава Жайыльского РОВД лишился кресла из-за скандала с базаркомом и выборами

28 декабря 2016, 16:46       Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. Мэр Оша Айтмамат Кадырбаев, как и в прошлом году, подарил студентам свои галстук, часы, телефон и портфель, сообщила пресс-служба мэрии города.
Накануне в Оше состоялся молодежный новогодний бал, в котором приняли участие более 600 приглашенных. В ходе мероприятия Кадырбаев вручил новогодние подарки активным молодым людям - победителям республиканских предметных олимпиад, обладателям президентских стипендий, спортсменам, занявшим призовые места на республиканских и международных турнирах и соревнованиях.
Среди гостей бала провели интеллектуальные, танцевальные конкурсы и соревнования, была представлена концертная программа и прошла молодежная дискотека. Победителям конкурсов вручили смартфоны и планшеты, а также томики произведений Чингиза Айтматова.
В рамках одного из конкурсов молодым людям нужно было составить стихотворение об Оше. Победители этого конкурса и стали владельцами телефона, галстука, часов и портфеля градоначальника.
Новогодний молодежный бал завершился праздничным салютом.
В прошлом году на молодежном балу Айтмамат Кадырбаев решил своеобразно поощрить участников конкурса "Что бы ты сделал, если бы стал мэром города?". Каждый предложил свое решение проблем Оша, тогда глава муниципалитета подарил одному из участников свои наручные часы, другому - сотовый телефон, третий стал обладателям галстука, а четвертый - портфеля. Единственной девушке-конкурсантке мэр вручил личный ежедневник.

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