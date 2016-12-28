Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Омбудсмен: Сотрудники милиции боятся заявлять об ущемлении своих правОмбудсмен: Сотрудники милиции боятся заявлять об ущемлении своих правДепутат считает, что милицию нужно переименовать в полициюДепутат считает, что милицию нужно переименовать в полицию

Таможенной службе Кыргызстана - 25 лет

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400066-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане денежная норма питания в школах-интернатах увеличена до 110 сомов

Фальшивые авиабилеты в Москве кыргызстанцам продавали за 5-8 тыс рублей

Популярное среди туристов место в Кыргызстане назвал британский портал

Вице-спикер парламента Кыргызстана досрочно покинул пост

Forbes: Кыргызстан на втором месте в топе бюджетных турнаправлений 2017

28 декабря 2016, 16:14       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В зале заседаний Центрального аппарата Государственной таможенной службы (ГТС) при Правительстве КР, проведено торжественное собрание, приуроченное к 25-летию образования таможенной службы КР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В торжестве приняли участие вице-премьер-министр КР Олег Панкратов, депутаты Жогорку Кенеша, представители министерств ведомств, иностранных организаций, ветераны и сотрудники таможенной службы республики.
На собрании продемонстрирован фильм об истории становления таможенной службы КР.
С поздравительной речью по случаю 25-летия таможенной службы КР выступили вице-премьер-министр КР Панкратов Олег Михайлович, депутаты Жогорку Кенеша - Нурланбек Макеев, Таабалды Тиллаев.
Отличившихся сотрудников таможенных органов наградили ведомственными и межведомственными наградами.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум