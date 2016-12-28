Таможенной службе Кыргызстана - 25 лет

28 декабря 2016, 16:14 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Кабар/. В зале заседаний Центрального аппарата Государственной таможенной службы (ГТС) при Правительстве КР, проведено торжественное собрание, приуроченное к 25-летию образования таможенной службы КР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В торжестве приняли участие вице-премьер-министр КР Олег Панкратов, депутаты Жогорку Кенеша, представители министерств ведомств, иностранных организаций, ветераны и сотрудники таможенной службы республики.

На собрании продемонстрирован фильм об истории становления таможенной службы КР.

С поздравительной речью по случаю 25-летия таможенной службы КР выступили вице-премьер-министр КР Панкратов Олег Михайлович, депутаты Жогорку Кенеша - Нурланбек Макеев, Таабалды Тиллаев.

Отличившихся сотрудников таможенных органов наградили ведомственными и межведомственными наградами.