Второй самописец разбившегося Ту-154 подняли со дна Черного моря

28 декабря 2016, 16:06 Комментарии

Второй бортовой самописец разбившегося в районе самолета Ту-154 обнаружили и подняли со дна Черного моря. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.

Военные заявили, что поисковая операция идет круглосуточно. "В районе поиска в настоящее время 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, 5 вертолетов и беспилотная авиация", - отметили в МО РФ.

Фото ТАСС: Поисковые работы на месте крушения ТУ-154

Минобороны сообщило, что в районе авиакатастрофы обнаружено 15 тел погибших и 239 фрагментов тел жертв трагедии. "13 тел и 168 фрагментов доставили в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы", - говорится в сообщении.

У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания, информирует Минобороны РФ.

<table border="1"> <tr> <td> Водолазы подняли на поверхность второй "черный ящик" разбившегося Ту-154. МЧС опубликовала видео поисковых работ на месте падения самолета. pic.twitter.com/jReAUMYHo3

- Телеканал РБК (@rbctv_live) 28 декабря 2016 г.