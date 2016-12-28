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Второй самописец разбившегося Ту-154 подняли со дна Черного моря

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400065-ru.html

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Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

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28 декабря 2016, 16:06       Комментарии

Второй бортовой самописец разбившегося в районе самолета Ту-154 обнаружили и подняли со дна Черного моря. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.
Военные заявили, что поисковая операция идет круглосуточно. "В районе поиска в настоящее время 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, 5 вертолетов и беспилотная авиация", - отметили в МО РФ.
Фото ТАСС: Поисковые работы на месте крушения ТУ-154
Минобороны сообщило, что в районе авиакатастрофы обнаружено 15 тел погибших и 239 фрагментов тел жертв трагедии. "13 тел и 168 фрагментов доставили в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы", - говорится в сообщении.
У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания, информирует Минобороны РФ.
<table border="1"> <tr> <td> Водолазы подняли на поверхность второй "черный ящик" разбившегося Ту-154. МЧС опубликовала видео поисковых работ на месте падения самолета. pic.twitter.com/jReAUMYHo3
- Телеканал РБК (@rbctv_live) 28 декабря 2016 г.

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