Новоизбранные депутаты БГК 29 декабря получат мандаты

28 декабря 2016, 16:27 Комментарии

Новоизбранные депутаты Бишкекского горкенеша 29 декабря получат мандаты.

Как сообщили в Аппарате БГК, после этого депутаты должны созвать первую сессию, на которой изберут нового председателя.

Последним председателем БГК был Алмаз Кененбаев (СДПК).

11 декабря в Кыргызстане прошли выборы в городские и местные кенеши. По итогам выборов в Бишкекский городской кенеш прошли 5 партий.

Список депутатов Бишкекского городского кенеша: СДПК: 1. Кененбаев Алмаз Муканович - 1976 года рождения, БГК, председатель,

2. Васильев Лев Алексеевич - 1939 года рождения, ОАО "Электрические станции", член совета директоров,

3. Бердникова Евгения Александровна - 1978 года рождения, ЗАО "Пятый канал", генеральный директор,

4. Шукуров Эмиль Джапарович - 1938 года рождения, ОФ "Инициатива сохранения природного наследия", председатель наблюдательного совета,

5. Усубалиев Эрмек Сыргакович - 1974 года рождения, ОсОО "У-групп", директор,

6. Тынымсейитова Нуржан Мырзагуловна - 1972 года рождения, ОсОО "СК "Елизавета", генеральный директор,

7. Уланов Алмазбек Уланович - 1977 года рождения, ГПНК "КТЖ", замначальника,

8. Докенов Эрнис Шарапидинович - 1961 года рождения, РООП "Рабочий профсоюз железнодорожников", председатель,

9. Лисниченко Валентина Михайловна - 1955 года рождения, Бишкекский городской кенеш, председатель комиссии по мандату и регламенту,

10. Салымбеков Жумабек Мамытбаевич - 1977 года рождения, ОсОО "Дордой базары", управляющий рынка,

11. Иманалиев Даниярбек Бейшенбекович - 1981 года рождения, ОсОО "Имарат Строй", исполнительный директор,

12. Имангазиева Адиса Асановна - 1961 года рождения, КП "Киреше", директор,

13. Абиров Жаныбек Болотбекович - 1988 года рождения, ОсОО "Восход и К", коммерческий директор.

"Республика - Ата-Журт":

1. Музуралиев Канатбек Байсарыевич - 1978 года рождения, Бишкекский филиал ОАО "Международный аэропорт "Манас", начальник отдела,

2. Молдобаева Гульнара Аскарбековна - 1971 года рождения, депутат, Бишкекский городской кенеш,

3. Горбунов Анатолий Анатольевич - 1976 года рождения, ОсОО "ЭкспертМастерСтрой", директор,

4. Абдиев Бактыбек Кемелович - 1970 года рождения, ОсОО "САБА", генеральный директор,

5. Калыков Мийзамидин Абдырахманович - 1969 года рождения, ОсОО "Кыргызгидроэнергострой", генеральный директор,

6. Эргешов Байсалбек Базарбекович - 1963 года рождения, индивидуальный предприниматель,

7. Коргонбай уулу Жусупбек - 1977 года рождения, депутат БГК,

8. Кадралиев Асылбек Мэлсович - 1982 года рождения, ОО "ФФКР", вице-президент,

9. Досалиев Эльмир Акуналыевич - 1984 года рождения, группа реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и дорог КР, инженер по материалам,

10. Бактыбеков Алымбек Бактыбекович - 1991 года рождения, Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР, эксперт,

11. Токобеков Темирлан Алиярбекович - 1994 года рождения, Дипломатическая Академия им.К.Дикамбаева,

12. Шананов Алмаз Абылкасымович - 1985 года рождения, ЗАО СУ-12, исполнительный директор.

"Онугуу-Прогресс":

1. Исмаилов Сайдахмат Аблезович - 1970 года рождения, советник директора ОсОО "БРА и Ко",

2. Сариев Таалайбек Жолдошбаевич - 1974 года рождения, депутат БГК,

3. Куламбаева Асель Мундузбаевна - 1973 года рождения, глава представительства АО "Химфарм",

4. Сыдыков Эмил Мурзабекович - 1983 года рождения, частный предприниматель,

5. Сариев Аликбай Токталиевич - 1971 года рождения, депутат БГК,

6. Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна - 1983 года рождения, гендиректор ОсОО "Беш-Сары",

7. Аматов Рысбай Аматович - 1975 года рождения, депутат БГК,

8. Акылбеков Асылбек Акылбекович - 1981 года рождения, ОсОО "Флагман и Фаворит", советник гендиректора.

"Мекеним Кыргызстан":

1. Алымов Жанарбек Жапарович - 1985 года рождения, частный предприниматель, советник;

2. Тюбеев Тимур Нурланович - 1982 года рождения, "Аверс", финансовый директор;

3. Жолдошов Омурбек Шарабидинович - 1980 года рождения, ОсОО "Building deluxe", генеральный директор;

4. Насипов Алымбек Абдыманапович - 1987 года рождения, временно не работает;

5. Абдраев Базарбек Кошоевич - 1983 года рождения, временно не работает;

6. Расул кызы Миргул - 1988 года рождения, БМК, преподаватель;

7. Абдыкадыров Улан Эмилбекович - 1982 года рождения, С.К. "ИлТегСтрой", генеральный директор.

"Кыргызстан":

1. Сагынов Таалайбек Джолдошбекович - 1963 года рождения, ОсОО "Ак-Бата";

2. Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич - 1980 года рождения, ОсОО "Русь";

3. Кулматова Наталья Анатольевна - 1965 года рождения, ОсОО "Независимый центр экспертизы и оценки";

4. Джунушев Джолдошбек Маликович - 1972 года рождения, ОсОО "АЮ Курулуш";

5. Адылбеков Увазарбек Есенаманович - 1968 года рождения, ОсОО "ВиС".