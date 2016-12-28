Новоизбранные депутаты БГК 29 декабря получат мандаты

28 декабря 2016, 16:27 Комментарии
Новоизбранные депутаты Бишкекского горкенеша 29 декабря получат мандаты.
Как сообщили в Аппарате БГК, после этого депутаты должны созвать первую сессию, на которой изберут нового председателя.
Последним председателем БГК был Алмаз Кененбаев (СДПК).
11 декабря в Кыргызстане прошли выборы в городские и местные кенеши. По итогам выборов в Бишкекский городской кенеш прошли 5 партий.
Список депутатов Бишкекского городского кенеша: СДПК: 1. Кененбаев Алмаз Муканович - 1976 года рождения, БГК, председатель,
2. Васильев Лев Алексеевич - 1939 года рождения, ОАО "Электрические станции", член совета директоров,
3. Бердникова Евгения Александровна - 1978 года рождения, ЗАО "Пятый канал", генеральный директор,
4. Шукуров Эмиль Джапарович - 1938 года рождения, ОФ "Инициатива сохранения природного наследия", председатель наблюдательного совета,
5. Усубалиев Эрмек Сыргакович - 1974 года рождения, ОсОО "У-групп", директор,
6. Тынымсейитова Нуржан Мырзагуловна - 1972 года рождения, ОсОО "СК "Елизавета", генеральный директор,
7. Уланов Алмазбек Уланович - 1977 года рождения, ГПНК "КТЖ", замначальника,
8. Докенов Эрнис Шарапидинович - 1961 года рождения, РООП "Рабочий профсоюз железнодорожников", председатель,
9. Лисниченко Валентина Михайловна - 1955 года рождения, Бишкекский городской кенеш, председатель комиссии по мандату и регламенту,
10. Салымбеков Жумабек Мамытбаевич - 1977 года рождения, ОсОО "Дордой базары", управляющий рынка,
11. Иманалиев Даниярбек Бейшенбекович - 1981 года рождения, ОсОО "Имарат Строй", исполнительный директор,
12. Имангазиева Адиса Асановна - 1961 года рождения, КП "Киреше", директор,
13. Абиров Жаныбек Болотбекович - 1988 года рождения, ОсОО "Восход и К", коммерческий директор.
"Республика - Ата-Журт":
1. Музуралиев Канатбек Байсарыевич - 1978 года рождения, Бишкекский филиал ОАО "Международный аэропорт "Манас", начальник отдела,
2. Молдобаева Гульнара Аскарбековна - 1971 года рождения, депутат, Бишкекский городской кенеш,
3. Горбунов Анатолий Анатольевич - 1976 года рождения, ОсОО "ЭкспертМастерСтрой", директор,
4. Абдиев Бактыбек Кемелович - 1970 года рождения, ОсОО "САБА", генеральный директор,
5. Калыков Мийзамидин Абдырахманович - 1969 года рождения, ОсОО "Кыргызгидроэнергострой", генеральный директор,
6. Эргешов Байсалбек Базарбекович - 1963 года рождения, индивидуальный предприниматель,
7. Коргонбай уулу Жусупбек - 1977 года рождения, депутат БГК,
8. Кадралиев Асылбек Мэлсович - 1982 года рождения, ОО "ФФКР", вице-президент,
9. Досалиев Эльмир Акуналыевич - 1984 года рождения, группа реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и дорог КР, инженер по материалам,
10. Бактыбеков Алымбек Бактыбекович - 1991 года рождения, Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР, эксперт,
11. Токобеков Темирлан Алиярбекович - 1994 года рождения, Дипломатическая Академия им.К.Дикамбаева,
12. Шананов Алмаз Абылкасымович - 1985 года рождения, ЗАО СУ-12, исполнительный директор.
"Онугуу-Прогресс":
1. Исмаилов Сайдахмат Аблезович - 1970 года рождения, советник директора ОсОО "БРА и Ко",
2. Сариев Таалайбек Жолдошбаевич - 1974 года рождения, депутат БГК,
3. Куламбаева Асель Мундузбаевна - 1973 года рождения, глава представительства АО "Химфарм",
4. Сыдыков Эмил Мурзабекович - 1983 года рождения, частный предприниматель,
5. Сариев Аликбай Токталиевич - 1971 года рождения, депутат БГК,
6. Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна - 1983 года рождения, гендиректор ОсОО "Беш-Сары",
7. Аматов Рысбай Аматович - 1975 года рождения, депутат БГК,
8. Акылбеков Асылбек Акылбекович - 1981 года рождения, ОсОО "Флагман и Фаворит", советник гендиректора.
"Мекеним Кыргызстан":
1. Алымов Жанарбек Жапарович - 1985 года рождения, частный предприниматель, советник;
2. Тюбеев Тимур Нурланович - 1982 года рождения, "Аверс", финансовый директор;
3. Жолдошов Омурбек Шарабидинович - 1980 года рождения, ОсОО "Building deluxe", генеральный директор;
4. Насипов Алымбек Абдыманапович - 1987 года рождения, временно не работает;
5. Абдраев Базарбек Кошоевич - 1983 года рождения, временно не работает;
6. Расул кызы Миргул - 1988 года рождения, БМК, преподаватель;
7. Абдыкадыров Улан Эмилбекович - 1982 года рождения, С.К. "ИлТегСтрой", генеральный директор.
"Кыргызстан":
1. Сагынов Таалайбек Джолдошбекович - 1963 года рождения, ОсОО "Ак-Бата";
2. Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич - 1980 года рождения, ОсОО "Русь";
3. Кулматова Наталья Анатольевна - 1965 года рождения, ОсОО "Независимый центр экспертизы и оценки";
4. Джунушев Джолдошбек Маликович - 1972 года рождения, ОсОО "АЮ Курулуш";
5. Адылбеков Увазарбек Есенаманович - 1968 года рождения, ОсОО "ВиС".