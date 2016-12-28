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Вице-спикер Нурбек Алимбеков добровольно сложил полномочияВице-спикер Нурбек Алимбеков добровольно сложил полномочияНовоизбранные депутаты БГК 29 декабря получат мандатыНовоизбранные депутаты БГК 29 декабря получат мандаты

Нурбек Алимбеков покинул должность вице-спикера Жогорку Кенеша

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400063-ru.html

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28 декабря 2016, 16:28       Комментарии

Депутат Нурбек Алимбеков ("Кыргызстан") покинул должность вице-спикера Жогорку Кенеша. Об этом он заявил 28 декабря на заседании парламента.
Спикер Чыныбай Турсунбеков пожелал удачи Н.Алимбекову.

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