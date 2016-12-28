Нурбек Алимбеков покинул должность вице-спикера Жогорку Кенеша

28 декабря 2016, 16:28 Комментарии

Депутат Нурбек Алимбеков ("Кыргызстан") покинул должность вице-спикера Жогорку Кенеша. Об этом он заявил 28 декабря на заседании парламента.

Спикер Чыныбай Турсунбеков пожелал удачи Н.Алимбекову.