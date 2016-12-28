Депутат Д.Бекешев призвал лиц с инвалидностью вносить свой вклад в развитие страны

28 декабря 2016, 16:10 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выразил благодарность президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву за награждение медалями "Данк" Турсунбека Абдылдаева, Самыйбек кызы Адину и Рахата Усонкожоева.

"Я благодарен президенту за то, что он оценил их достижения. Своими действиями и поступками они доказали, что лица с ограниченными возможностями здоровья могут быть полноценными членами общества", - сказал парламентарий.

Депутат призвал лиц с инвалидностью следовать их яркому примеру, быть активными и вносить свой вклад в развитие общества и страны.

"Если мы будем показывать гражданскую позицию, то и общество это оценит. Мы можем своим примером показать, что можем зарабатывать, и даже создавать рабочие места, как сделал Турсунбек Абдылдаев, который открыл цех и дал работу лицам с инвалидностью. А Рахатбек Усонкожоев по состоянию здоровья мог просто лежать дома, но он усердно трудится. Такие люди вызывают огромное уважение", - подчеркнул Дастан Бекешев.