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Депутат считает, что милицию нужно переименовать в полициюДепутат считает, что милицию нужно переименовать в полициюПросроченные йогурты и фрукты вдоль дороги — рейд на рынке в СокулукеПросроченные йогурты и фрукты вдоль дороги — рейд на рынке в Сокулуке

Депутат Д.Бекешев призвал лиц с инвалидностью вносить свой вклад в развитие страны

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400062-ru.html

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Депутат считает, что милицию нужно переименовать в полицию

28 декабря 2016, 16:10       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выразил благодарность президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву за награждение медалями "Данк" Турсунбека Абдылдаева, Самыйбек кызы Адину и Рахата Усонкожоева.
"Я благодарен президенту за то, что он оценил их достижения. Своими действиями и поступками они доказали, что лица с ограниченными возможностями здоровья могут быть полноценными членами общества", - сказал парламентарий.
Депутат призвал лиц с инвалидностью следовать их яркому примеру, быть активными и вносить свой вклад в развитие общества и страны.
"Если мы будем показывать гражданскую позицию, то и общество это оценит. Мы можем своим примером показать, что можем зарабатывать, и даже создавать рабочие места, как сделал Турсунбек Абдылдаев, который открыл цех и дал работу лицам с инвалидностью. А Рахатбек Усонкожоев по состоянию здоровья мог просто лежать дома, но он усердно трудится. Такие люди вызывают огромное уважение", - подчеркнул Дастан Бекешев.

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