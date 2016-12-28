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Депутат считает, что милицию нужно переименовать в полицию

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400061-ru.html

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Новоизбранные депутаты БГК 29 декабря получат мандаты

28 декабря 2016, 16:13       Комментарии

Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) считает, что милицию нужно переименовать в полицию. Как сказал он 28 декабря на заседании парламента, время для смены названия пришло.
Вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщил, что милиция не будет переименована. К такому мнению пришли эксперты.
На заседании Т.Зулпукаров спросил размер зарплаты милиционеров. Он попросил назвать минимальный размер.
По словам заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, минимальная зарплата составляет 1600 сомов в месяц, средняя зарплата - 11956 сомов.
Т.Зулпукаров заявил, что милиционеров самих нужно защищать. "У них маленькая зарплата, для детей милиционеров по стране всего 4 детских сада. Нужно уделять им внимание", - сказал он.

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