Депутат считает, что милицию нужно переименовать в полицию

28 декабря 2016, 16:13 Комментарии

Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) считает, что милицию нужно переименовать в полицию. Как сказал он 28 декабря на заседании парламента, время для смены названия пришло.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщил, что милиция не будет переименована. К такому мнению пришли эксперты.

На заседании Т.Зулпукаров спросил размер зарплаты милиционеров. Он попросил назвать минимальный размер.

По словам заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, минимальная зарплата составляет 1600 сомов в месяц, средняя зарплата - 11956 сомов.

Т.Зулпукаров заявил, что милиционеров самих нужно защищать. "У них маленькая зарплата, для детей милиционеров по стране всего 4 детских сада. Нужно уделять им внимание", - сказал он.