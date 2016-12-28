Депутат считает, что руководству ОВД выгодно не просвещать подчиненных о правах

28 декабря 2016, 16:17 Комментарии

Руководству органов внутренних дел выгодно не просвещать подчиненных об их правах. Об этом 28 декабря на заседании парламента сообщила депутат Ирина Карамушкина (СДПК).

Она спросила, сколько жалоб в институт омбудсмена поступило от сотрудников ОВД.

"Не было. Они боятся", - ответил омбудсмен Кубат Оторбаев.

По мнению И.Карамушкиной, руководству выгодно не просвещать подчиненных о правах, но при этом они знают о своих обязанностях и честно служат. "Так легче управлять", - выразила она мнение.

По словам заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, в первую очередь должна быть дисциплина. Он не согласился, что сотрудники боятся. "Если бы мы боялись, я бы здесь не смог бы говорить многих вещей", - заявил замминистра.

На заседании И.Карамушкина также спросила, какое количество женщин среди сотрудников ОВД?

По данным замминистра, в центральных аппаратах около 50% составляют женщины. "Есть разница между мужчинами и женщинами, в основном они занимаются бумажной работой, им нужно пораньше уходить с работы. Где-то 12% общей численности милиционеров по стране являются женщинами. Этого мало, но этого достаточно", - ответил К.Асанов.

"Очень маленький процент", - заметила И.Карамушкина.

"Нет желающих", - ответил К.Асанов.

По мнению депутата, желающие есть, а условий нет.