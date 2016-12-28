Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.64 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

29 декабря возможны перебои в подаче электроэнергии29 декабря возможны перебои в подаче электроэнергииОмбудсмен: Сотрудники милиции боятся заявлять об ущемлении своих правОмбудсмен: Сотрудники милиции боятся заявлять об ущемлении своих прав

Депутат считает, что руководству ОВД выгодно не просвещать подчиненных о правах

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400060-ru.html

Похожие новости

Омбудсмену посоветовали заняться несправедливым распределением квартир милиционерам

Forbes: Кыргызстан на втором месте в топе бюджетных турнаправлений 2017

Сурабалдиева: Милиционеры жалуются на несправедливое распределение квартир

Новоизбранные депутаты БГК 29 декабря получат мандаты

Депутат заявила, что ряд милиционеров жаловались на несправедливое распределение муниципальных квартир

28 декабря 2016, 16:17       Комментарии

Руководству органов внутренних дел выгодно не просвещать подчиненных об их правах. Об этом 28 декабря на заседании парламента сообщила депутат Ирина Карамушкина (СДПК).
Она спросила, сколько жалоб в институт омбудсмена поступило от сотрудников ОВД.
"Не было. Они боятся", - ответил омбудсмен Кубат Оторбаев.
По мнению И.Карамушкиной, руководству выгодно не просвещать подчиненных о правах, но при этом они знают о своих обязанностях и честно служат. "Так легче управлять", - выразила она мнение.
По словам заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, в первую очередь должна быть дисциплина. Он не согласился, что сотрудники боятся. "Если бы мы боялись, я бы здесь не смог бы говорить многих вещей", - заявил замминистра.
На заседании И.Карамушкина также спросила, какое количество женщин среди сотрудников ОВД?
По данным замминистра, в центральных аппаратах около 50% составляют женщины. "Есть разница между мужчинами и женщинами, в основном они занимаются бумажной работой, им нужно пораньше уходить с работы. Где-то 12% общей численности милиционеров по стране являются женщинами. Этого мало, но этого достаточно", - ответил К.Асанов.
"Очень маленький процент", - заметила И.Карамушкина.
"Нет желающих", - ответил К.Асанов.
По мнению депутата, желающие есть, а условий нет.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум