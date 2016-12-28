Депутат заявила, что ряд милиционеров жаловались на несправедливое распределение муниципальных квартир

28 декабря 2016, 16:24 Комментарии

Депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК) заявила, что к ней обращались ряд милиционеров с жалобами на несправедливое распределение муниципальных квартир.

На заседании парламента 28 декабря она спросила омбудсмена Кубата Оторбаева, обращались ли к нему с аналогичными жалобами?

По словам К.Оторбаева, жалоб не было, но была информация о несправедливом распределении. "Есть информация, что некоторые переписали свои квартиры на родственников и получили новое жилье", - сказала она.

По данным Э.Сурабалдиевой, к ней поступали жалобы конкретно по распределению квартир в 2015-2016 годах. "Поднимите. Около 80 жалоб должно быть. Их никто не услышал. Это люди, которым мы доверяем свою безопасность, но мы их не можем защитить. О каких гарантиях для них может идти речь?" - спросила она.

Депутат попросила проконтролировать этот вопрос.

К.Оторбаев сообщил, что вспомнил, как к нему устно обращался сотрудник милиции из Нарына. "Он заявил, что долго работал и должен был получить жилье, но не получил. Мы готовы получить у вас сведения и начать работу", - добавил он.

Ранее заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов сообщал, что в 2014-2016 годах 335 квартир были сданы в эксплуатацию.