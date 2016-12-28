Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мобильный оператор О! запускает "Ночной безлимит+"Мобильный оператор О! запускает "Ночной безлимит+"В Кыргызстане с 1 апреля 2017 года правоохранителям установят единый размер пайковых – 70 сомовВ Кыргызстане с 1 апреля 2017 года правоохранителям установят единый размер пайковых – 70 сомов

Курсан Асанов: За шесть лет 82 сотрудника милиции погибли при исполнении

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352836_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400058-ru.html

Похожие новости

Омбудсмен: Сотрудники милиции боятся заявлять об ущемлении своих прав

Омбудсмен: 85% опрошенных милиционеров пожаловались на работу более 8 часов

Сотрудникам ОВД выделят около 380 квартир

С 2010 года 82 милиционера погибли при исполнении долга

МВД: До 1 ноября 2017 года для милиционеров будут достроены дома на 380 квартир

28 декабря 2016, 16:00       Комментарии

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, отвечая на вопросы депутатов, заверил, что принимаются все меры, чтобы решить социальные проблемы сотрудников милиции.
По его данным, в следующем году ожидается завершение строительства домов для милиционеров на 380 квартир.
"За последние два года 335 семьей сотрудников внутренних дел получили квартиры", - отметил Асанов.
Он также согласился, что жизнь сотрудников милиции все еще остается под большим риском.
"За шесть лет 82 сотрудника милиции погибли при исполнении долга", - сообщил замминистра.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум