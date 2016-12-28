Курсан Асанов: За шесть лет 82 сотрудника милиции погибли при исполнении

28 декабря 2016, 16:00 Комментарии

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, отвечая на вопросы депутатов, заверил, что принимаются все меры, чтобы решить социальные проблемы сотрудников милиции.

По его данным, в следующем году ожидается завершение строительства домов для милиционеров на 380 квартир.

"За последние два года 335 семьей сотрудников внутренних дел получили квартиры", - отметил Асанов.

Он также согласился, что жизнь сотрудников милиции все еще остается под большим риском.

"За шесть лет 82 сотрудника милиции погибли при исполнении долга", - сообщил замминистра.