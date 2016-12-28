Омбудсмен: Сотрудники милиции боятся заявлять об ущемлении своих прав

28 декабря 2016, 16:15 Комментарии

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента омбудсмен Кубат Оторбаев, отвечая на вопрос депутата Ирины Карамушкиной, заметил, что сотрудники правоохранительных органов боятся обращаться к акыйкатчы.

"Ни один сотрудник не обратился с жалобой о нарушении своих прав, так как не имеет на это права. Милиционеры боятся, несмотря на то, что их социальные проблемы не решаются и их права ущемляются. К примеру, даже размер пайковых не соответствует реалиям", - ответил обмудсмен.

Карамушкина возмутилась таким ответом и, обращаясь к заместителю внутренних дел Курсану Асанову, призвала пресечь все попытки ущемления прав сотрудников милиции.

"Конечно, милиционеры не жалуются омбудсмену, так как за это их могут наказать административно. Поэтому милиционеры, даже когда их увольняют в нарушение Трудового кодекса, уходят молча. Потом они на гражданке по- своему восполняют пробелы, которые государство не дало - ищут добычу для охоты", - возмутилась депутат.

Но замминистра верит, что сотрудники милиции не боятся начальства.

"Они не боятся, это называется дисциплина. К примеру, если бы все было так, как сказала депутат, то я бы тоже боялся и не говорил о проблемах, которые существуют в ведомстве. Но я же не боюсь, открыто рассказываю обо всем", - заверил чиновник.