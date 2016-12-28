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Омбудсмен: Сотрудники милиции боятся заявлять об ущемлении своих правОмбудсмен: Сотрудники милиции боятся заявлять об ущемлении своих прав

29 декабря возможны перебои в подаче электроэнергии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352846_29...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400056-ru.html

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28 декабря - в этот день

28 декабря 2016, 16:18       Комментарии

Завтра, 29 декабря, с 9.00 до 18.00 перерывы в электроснабжении в Бишкеке могут возникнуть по улицам:
<li>Чон-Курганская</li><li>Гончарная</li><li>Набережная</li><li>Ракетная</li><li>Бельская</li><li>Сары-Челекская</li><li>Нурекская</li><li>Дубосековская</li><li>Наманганская</li><li>Адырская</li><li>переулках Беш-Кунгейский</li><li>Барскаунский</li><li>Ак-Сайский</li><li>Криворожский</li><li>Калымский</li>
На этих участках будет проводиться очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 6 кВ от подстанции "Северная", сообщает ОАО "Северэлектро".
По улице Таш-Кумырская в микрорайоне Джал в домах № 23 и 86 с 9 утра до 17.00 электроэнергия может пропадать из-за ремонта внутридомовых сетей.
Из-за профилактических работ перерывы в подаче электроэнергии могут возникнуть также:
<li>в ж/м Арча-Бешик (ул. Ак-Куу, Дабан, Ак-Кайын, Азамат) </li><li>ул. Интергельпо</li><li>ул. Кумарыкская</li><li>ул. Мозолева</li><li> ул. Трудовая</li><li>ул. Жибек-Жолу</li><li>ул. Березовая</li><li> ул. Коммунаров</li><li>ул. Фучика</li><li>ул. Панфилова</li><li>ул. Темирова</li><li>ул. 16-я линия</li><li> ул. Горького</li><li>ул. Чехова</li><li>ул. Медерова</li><li>ул. Кулатова</li><li>пер. Ашхабадский</li><li>ул. Махатмы Ганди</li><li>ул. Окрайная</li>

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