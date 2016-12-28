Просроченные йогурты и фрукты вдоль дороги — рейд на рынке в Сокулуке

28 декабря 2016, 16:09 Комментарии

БИШКЕК, 28 дек - Sputnik. На центральном рынке села Сокулук одноименного района Чуйской области провели рейд, в ходе которого выявлен ряд нарушений, сообщил начальник Чуйского областного отдела Государственного агентства антимонопольного регулирования Азамат Жакыпов.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Рейд на центральном рынке села Сокулук Чуйской области Масштабный мониторинг на базаре провели сотрудники отдела Госантимонополии, Госэкотехинспекции, Санэпидемстанции и органов местного самоуправления.

По словам Жакыпова, выявлена стихийная торговля вдоль трассы Бишкек - Ош, где очень большой поток автомобилей.

"Прямо вдоль трассы реализуется много фруктов и других продуктов, на них оседают выхлопные газы. Это чревато негативными последствиями для потребителей, которые покупают такие продукты. Также на рынке выявлены просроченные йогурты и стихийная торговля пиротехникой, у продавцов отсутствуют сертификаты на детские игрушки", - сообщил он.

Жакыпов отметил, что органы местного самоуправления согласились с фактами нарушений и сообщили о проведении работ по их устранению.

"Они говорят, что только вчера ликвидировали точки стихийной торговли, но продавцы снова занимают эту территорию. Мы объяснили торговцам, что не следует так работать, и они согласились", - заверил представитель Госантимонополии.

Он отметил, что на территории базара есть свободные торговые места. Проведена разъяснительная работа с руководством рынка и продавцами. В случае невыполнения требований будут приняты административные меры, предупредил Жакыпов.