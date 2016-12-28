Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане с 1 апреля 2017 года правоохранителям установят единый размер пайковых – 70 сомовВ Кыргызстане с 1 апреля 2017 года правоохранителям установят единый размер пайковых – 70 сомовМобильный оператор О! запускает "Ночной безлимит+"Мобильный оператор О! запускает "Ночной безлимит+"

Зарубежные СМИ о Кыргызстане в 2016 году

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400053-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане с 1 апреля 2017 года правоохранителям установят единый размер пайковых – 70 сомов

В новогодние праздники энергетики Кыргызстана будут работать в усиленном режиме

Коррупция в Кыргызстане: кто из чиновников получил по заслугам?

Со вступлением в силу поправок в Конституцию народ приобретает качественно другой Кыргызстан – Жыпар Жекшеев

"Данк" за стойкость духа: медалями награждены трое кыргызстанцев

28 декабря 2016, 15:57       Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Мирлан Киизбаев - Кабар/. В 2016 году в Кыргызстане произошло множество запоминающихся событий, которые останутся в истории страны. Позитивные моменты высоко оценены не только гражданами страны, но и представителями СМИ других стран.
К примеру, о Всемирных играх кочевников писали и показывали практически все ведущие зарубежные СМИ. Британское издание "Telegraph" опубликовало заметки путешественника о Кыргызстане и 25 удивительных фактов о республике.
Газета "Guardian" вспомнила о Чингизхане: "Если Чингисхан был бы жив, он однозначно был бы здесь" - было написано в британском издании про Вторые Всемирные игры кочевников.
Американское спортивное издание "SB Nation" назвало ВИК величайшим спортивным событием на планете: "Всемирные Игры кочевников можно описать только как величайшее недельное спортивное событие на планете" - говорит автор статьи.
Канадское издание "CBC" сравнило ВИК с Олимпийскими играми: "Игры названы "Олимпийскими играми Евразии": охота с орлами, борьба и конная игра кок-бору", - написал автор в своей заметке.
Американское спортивное издание "Fox Sports" назвало ВИК в позитивном смысле безбашенными играми: "Всемирные игры кочевников в Кыргызстане - это, возможно, самое безбашенное, что вы когда-либо видели", - отмечают в спортивном издании.
Британское издание "Daily Mail" сравнило "Кок-Бору" с игрой в Поло: "Олимпийские игры, подвиньтесь: Центрально-азиатский народ Кыргызстана принимает у себя Вторые Всемирные игры кочевников - соревнования, где игроки поло бросают свои крокетные молотки и пытаются поймать тушу мертвого козла", - с восторгом говорится в статье.
Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом КР Алмазбеком Атамбаевым сказал, что был удивлен масштабами проведенных Игр: "В российских СМИ они очень активно освещались. Честно сказать, я не ожидал, что будет так интересно", - сказал Президент России.
Другим не менее значимым событием, отмеченное зарубежными изданиями стало улучшение отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. В издании соседнего государства "Газета.уз" было сказано следующее: "Главы Узбекистана и Кыргызстана подтвердили курс на укрепление добрососедства".
Не остался в стороне и визит Канцлера Германии в Кыргызстан.
Американская служба "Радио свободы" назвала визит Ангелы Меркель в Кыргызстан историческим, отметив, что Кыргызстан является самым демократическим государством в Центральной Азии.
Финансовые издания Казахстана также писали о Кыргызстане.
Сайт "Forbs.kz" отметил следующую положительную тенденцию для Кыргызстана, указывающая на преимущество страны перед остальными странами региона следующими словами: "Бизнесмены Казахстана многие годы распространяют свое предпринимательство в Кыргызстане. По сравнению с крупными частными предприятиями кыргызов сегодня гораздо больше фирм граждан Казахстана. В общей сложности больше 20 казахских бизнесменов широко пустили корни своего предпринимательства в Кыргызстане", - отмечается в статье.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум