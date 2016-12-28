Зарубежные СМИ о Кыргызстане в 2016 году

28 декабря 2016, 15:57 Комментарии

Бишкек, 28 декабря /Мирлан Киизбаев - Кабар/. В 2016 году в Кыргызстане произошло множество запоминающихся событий, которые останутся в истории страны. Позитивные моменты высоко оценены не только гражданами страны, но и представителями СМИ других стран.

К примеру, о Всемирных играх кочевников писали и показывали практически все ведущие зарубежные СМИ. Британское издание "Telegraph" опубликовало заметки путешественника о Кыргызстане и 25 удивительных фактов о республике.

Газета "Guardian" вспомнила о Чингизхане: "Если Чингисхан был бы жив, он однозначно был бы здесь" - было написано в британском издании про Вторые Всемирные игры кочевников.

Американское спортивное издание "SB Nation" назвало ВИК величайшим спортивным событием на планете: "Всемирные Игры кочевников можно описать только как величайшее недельное спортивное событие на планете" - говорит автор статьи.

Канадское издание "CBC" сравнило ВИК с Олимпийскими играми: "Игры названы "Олимпийскими играми Евразии": охота с орлами, борьба и конная игра кок-бору", - написал автор в своей заметке.

Американское спортивное издание "Fox Sports" назвало ВИК в позитивном смысле безбашенными играми: "Всемирные игры кочевников в Кыргызстане - это, возможно, самое безбашенное, что вы когда-либо видели", - отмечают в спортивном издании.

Британское издание "Daily Mail" сравнило "Кок-Бору" с игрой в Поло: "Олимпийские игры, подвиньтесь: Центрально-азиатский народ Кыргызстана принимает у себя Вторые Всемирные игры кочевников - соревнования, где игроки поло бросают свои крокетные молотки и пытаются поймать тушу мертвого козла", - с восторгом говорится в статье.

Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом КР Алмазбеком Атамбаевым сказал, что был удивлен масштабами проведенных Игр: "В российских СМИ они очень активно освещались. Честно сказать, я не ожидал, что будет так интересно", - сказал Президент России.

Другим не менее значимым событием, отмеченное зарубежными изданиями стало улучшение отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. В издании соседнего государства "Газета.уз" было сказано следующее: "Главы Узбекистана и Кыргызстана подтвердили курс на укрепление добрососедства".

Не остался в стороне и визит Канцлера Германии в Кыргызстан.

Американская служба "Радио свободы" назвала визит Ангелы Меркель в Кыргызстан историческим, отметив, что Кыргызстан является самым демократическим государством в Центральной Азии.

Финансовые издания Казахстана также писали о Кыргызстане.

Сайт "Forbs.kz" отметил следующую положительную тенденцию для Кыргызстана, указывающая на преимущество страны перед остальными странами региона следующими словами: "Бизнесмены Казахстана многие годы распространяют свое предпринимательство в Кыргызстане. По сравнению с крупными частными предприятиями кыргызов сегодня гораздо больше фирм граждан Казахстана. В общей сложности больше 20 казахских бизнесменов широко пустили корни своего предпринимательства в Кыргызстане", - отмечается в статье.