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Сотрудникам ОВД выделят около 380 квартир

Источник:
http://24.kg/vlast/42496_sotru...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400052-ru.html

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28 декабря 2016, 15:43       Комментарии

В 2016-2017 годы запланировано выделить около 380 квартир для сотрудников правоохранительных органов. Об этом при обсуждении отчета омбудсмена Кубата Оторбаева на заседании Жогорку Кенеша сообщил замминистра ВД Курсан Асанов.
По его данным, с 2014 по 2015 год для сотрудников органов внутренних дел выделено 335 квартир в построенных домах.
"Средства из бюджета на строительство многоквартирного дома для правоохранителей уже выделены, и на День милиции ключи от них будут вручены", - добавил он.
Сегодня на заседании уполномоченный по правам человека в КР Кубат Оторбаев в своем специальном отчете сообщил, что в правоохранительной системе отсутствует профсоюз. Также он привел данные о том, что ежегодно в мирное время в ходе несения службы погибает около 10 милиционеров. Он также добавил, что основные проблемы правоохранительной системы - это крайне низкая заработная плата, отсутствие жилья, детсадов для детей сотрудников ОВД, бесплатного проезда на общественном транспорте.

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