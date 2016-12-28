Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Курсан Асанов: За шесть лет 82 сотрудника милиции погибли при исполненииКурсан Асанов: За шесть лет 82 сотрудника милиции погибли при исполненииЗарубежные СМИ о Кыргызстане в 2016 годуЗарубежные СМИ о Кыргызстане в 2016 году

В Кыргызстане с 1 апреля 2017 года правоохранителям установят единый размер пайковых – 70 сомов

Источник:
http://24.kg/vlast/42497_v_kyi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400051-ru.html

Похожие новости

Зарубежные СМИ о Кыргызстане в 2016 году

С 1 апреля 2017 года для сотрудников правоохранительных органов будет установлен единый размер пайковых

В новогодние праздники энергетики Кыргызстана будут работать в усиленном режиме

Коррупция в Кыргызстане: кто из чиновников получил по заслугам?

Со вступлением в силу поправок в Конституцию народ приобретает качественно другой Кыргызстан – Жыпар Жекшеев

28 декабря 2016, 15:58       Комментарии

С 1 апреля 2017 года для правоохранителей установят единый размер пайковых. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.
Ранее омбудсмен Кубат Оторбаев в ходе специального доклада "О состоянии социально-правовой защиты сотрудников ОВД КР" сообщил, что суточный паек милиционеров составляет 34 сома.
"Имеется протокольное распоряжение ЖК, на основании которого премьер дал поручение увеличить размер пайковых правоохранителям. Так, с 1 апреля 2017 года пайковые составят 70 сомов в день, или 2 тысячи 100 сомов в месяц. Для этого в бюджете заложено 34 миллиона сомов", - сказал глава Минфина.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум