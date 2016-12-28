В Кыргызстане с 1 апреля 2017 года правоохранителям установят единый размер пайковых – 70 сомов

28 декабря 2016, 15:58 Комментарии

С 1 апреля 2017 года для правоохранителей установят единый размер пайковых. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

Ранее омбудсмен Кубат Оторбаев в ходе специального доклада "О состоянии социально-правовой защиты сотрудников ОВД КР" сообщил, что суточный паек милиционеров составляет 34 сома.

"Имеется протокольное распоряжение ЖК, на основании которого премьер дал поручение увеличить размер пайковых правоохранителям. Так, с 1 апреля 2017 года пайковые составят 70 сомов в день, или 2 тысячи 100 сомов в месяц. Для этого в бюджете заложено 34 миллиона сомов", - сказал глава Минфина.