Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4147 (-0.0042) 
Евро: 72.5418 (-0.0148) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Просроченные йогурты и фрукты вдоль дороги — рейд на рынке в СокулукеПросроченные йогурты и фрукты вдоль дороги — рейд на рынке в СокулукеКурсан Асанов: За шесть лет 82 сотрудника милиции погибли при исполненииКурсан Асанов: За шесть лет 82 сотрудника милиции погибли при исполнении

Мобильный оператор О! запускает "Ночной безлимит+"

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42499...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400050-ru.html

Похожие новости

Мобильный оператор О! запускает "Ночной безлимит+"

Сеть мобильного оператор О! готова к новогодним нагрузкам

Сеть мобильного оператора О! готова к новогодним нагрузкам

Сеть мобильного оператора О! готова к новогодним нагрузкам

Операторы ГРС получили в 6 раз больше, чем члены УИК, - "Таза Шайлоо"

28 декабря 2016, 16:01       Комментарии

Мобильный оператор О! предлагает подключить новую доступную услугу "Ночной безлимит+" для пользователей мобильного Интернета в ночное время. Теперь, подключив "Ночной безлимит+", все абоненты услуги могут пользоваться ежедневным безлимитным пакетом интернет-трафика с 00.00 до 8.00.
"Общайтесь в социальных сетях, смотрите любимые видеоролики или слушайте радио, скачивайте или передавайте файлы. Пользователи новой услуги "Ночной безлимит+" защищены от переплат, ведь за абонентскую плану в 1,99 сома в сутки абонент может не задумываться ни о каком трафике и дополнительных расходах на ночной Интернет!", - сообщил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.
Для подключения услуги "Ночной безлимит+" необходимо набрать команду *744#. Абонентская плата за услугу 1,99 сома в сутки (с учетом НДС, без учета НсП).
Все подробности о подключении и управлении опцией "Ночной безлимит+" доступны на официальном сайте компании www.o.kg или по короткому номеру 744 (для абонентов О!).

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум