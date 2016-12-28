Мобильный оператор О! запускает "Ночной безлимит+"

28 декабря 2016, 16:01 Комментарии

Мобильный оператор О! предлагает подключить новую доступную услугу "Ночной безлимит+" для пользователей мобильного Интернета в ночное время. Теперь, подключив "Ночной безлимит+", все абоненты услуги могут пользоваться ежедневным безлимитным пакетом интернет-трафика с 00.00 до 8.00.

"Общайтесь в социальных сетях, смотрите любимые видеоролики или слушайте радио, скачивайте или передавайте файлы. Пользователи новой услуги "Ночной безлимит+" защищены от переплат, ведь за абонентскую плану в 1,99 сома в сутки абонент может не задумываться ни о каком трафике и дополнительных расходах на ночной Интернет!", - сообщил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Для подключения услуги "Ночной безлимит+" необходимо набрать команду *744#. Абонентская плата за услугу 1,99 сома в сутки (с учетом НДС, без учета НсП).

Все подробности о подключении и управлении опцией "Ночной безлимит+" доступны на официальном сайте компании www.o.kg или по короткому номеру 744 (для абонентов О!).