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С 2010 года 82 милиционера погибли при исполнении долга

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400048-ru.html

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28 декабря 2016, 15:41       Комментарии

С 2010 года по сегодняшний день 82 милиционера погибли при исполнении долга. Об этом 28 декабря на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.
Депутат Жанар Акаев (СДПК) сказал, что много милиционеров погибли в июньских и апрельских событиях. Есть ли проблемы с оказанием помощи их семьям, спросил он.
По словам омбудсмена Кубата Оторбаева, проблем нет. Есть закон, по которому семье погибшего милиционера выплачивается компенсация и оказывается помощь. Этот закон работает.
Как сообщил К.Асанов, с 2010 года по сегодня при исполнении долга скончались 82 милиционера и 1591 милиционер получил ранения. 963 ребенка погибших милиционеров получают государственную помощь.
"После смерти сотрудника милиции единовременно выплачивается сумма, равная 20 зарплатам. Также оказывается помощь в обучении детей погибших милиционеров", - рассказал он.

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