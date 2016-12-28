Омбудсмен: 85% опрошенных милиционеров пожаловались на работу более 8 часов

28 декабря 2016, 15:57 Комментарии

85% опрошенных милиционеров пожаловались на работу более 8 часов. Переработки им не оплачивают. Об этом 28 декабря на заседании парламента сообщил омбудсмен Кубатбек Оторбаев.

Он сообщил, что милиционеры в предпраздничные дни переводятся на усиленный режим работы. В праздничные же дни они работают круглосуточно.

Омбудсмен представил итоги мониторинга, во время которого 1387 милиционеров заполнили анкеты

На заседании депутат Карамат Орозова (СДПК) спросила, выплачиваются ли милиционерам компенсации, когда их переводят работать в другие районы?

По словам заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, при переводе из другого района всегда выплачивается компенсация. "При поступлении на работу мы присягаем, что готовы служить там, где это будет нужно", - сказал замминистра.

Также в законе прописано, что рабочее время указано как "не менее 40 часов". "Но каждый из нас готов работать больше, и если надо, мы работаем. Я это хочу отметить", - сказал он.

К.Орозова уточнила, есть ли разница в зарплате в зависимости от места работы - в опасных местах или в спокойных местах.

Как сказал К.Асанов, разницы нет. Но есть разница в начислении стажа в зависимости от места работы.